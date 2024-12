La separación entre Alexi Mac Allister y Cami Mayán sigue generando repercusiones, ya que la influencer sigue dando detalles de su pasada relación con el futbolista. Es que al poco tiempo de terminar el Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeón, Mac Allister le pidió separarse y al poco tiemplo blanqueó su romance con la amiga de él de toda la vida, Ailén Cova.

La joven habló en todos los medios de los que fue ese escandaloso final y ahora reveló un dato que jamás contó y que dejó a todos sorprendidos. La influencer admitió que hay una canción en particular que no puede volver a escuchar nunca más por culpa de su ex pareja.

Cuán es la canción que Cami Mayan no puede volver a escuchar

En el programa Patria y Familia, de Luzu TV, Cami Mayan se animó a contar que hay una canción de Wos que no pudo volver a escuchar por estar vinculada a Alexis Mac Allister. “Hay una de Wos que se relaciona con el Mundial (Qatar 2022) ¡Que ni se te ocurra ponerla! No la puedo escuchar. Real, no puedo”, confesó en el canal de streaming de Nico Occhiato.

La canción en cuestión se titula “Arrancármelo”, la cual en una de sus estrofas dice: “Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”.

Cami Mayan y su conflicto judicial con Alexis Mac Allister

Cami Mayan habló además en las últimas horas con A la Tarde, programa de América TV, donde se refirió a la disputa legal que tiene con su expareja. “Hoy es todo lo que ya saben, la verdad es que no hay absolutamente nada nuevo, no hay ninguna historia, ninguna relación, nada”, aclarando que ya no tiene diálogo con el futbolista.

En cuanto a la demanda, la influencer se negó a dar “detalles privados” del proceso legal. “Va siguiendo su curso, y lo que yo entendiendo es que se va yendo de un lado para el otro, hay un ida y vuelta. Pero yo medio que no puedo responder mucho, tendrían que preguntar a los abogados”, aclaró.

Tras la separación con Alexis Mac Allister, Cami Mayan decidió demandarlo y le exigió una compensación económica por el tiempo que pasó a su lado, acompañándolo con en su carrera en lugar de ocuparse de su propio trabajo, algo que no obtuvo aún una mediación.