Camila Homs explotó de furia, se cansó de Rodrigo De Paul y de su nueva relación con Tini Stoessel. La llegada del futbolista al país luego de ganar con Argentina el Mundial Qatar 2022 e irse corriendo a los brazos de la cantante y decidir no ver primero a sus hijos, ocasionó en la rubia un coraje que al parecer no tiene fin.

Asimismo, se filtraron los chats donde Camila se refería muy fuertemente a Rodrigo y a Tini. Amenazas, calificativos despectivos y muy mala onda se pudo evidenciar en un capítulo más de esta polémica. Sin embargo, lejos de arrepentirse, la modelo está muy orgullosa de lo que viene haciendo, a pesar de que su padre, Horacio Homs, pidió disculpas por la mala actitud de su hija.

Camila Homs rompió el silencio.

En diálogo con Socios del Espectáculo, la mediática explicó lo que sucedió en la noche de Año Nuevo donde sus fans comenzaron a gritar insultos en contra de Tini Stoessel: “Pasaron cosas raras, yo no escuchaba lo que decía a la gente y cuando vi los audios me quería morir, me arrepentí…tenía un parlante al lado”, aseguró Homs.

Por otra parte, Camila Homs destacó que no siente ningún cargo de conciencia por los chats filtrados con Rodrigo De Paul: “Es verdad, son míos y me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados, me shockeó verlos, no me arrepiento de lo que dije, estaba enojada, pero me indignó que haya salido todo a la luz…cuando me enojo digo lo que pienso”, enfatizó.

Camila no se arrepiente de lo que dijo.

Finalmente se refirió a los audios de su padre Horacio, que también llegaron a manos de la prensa y en donde amenazaba a Rodrigo De Paul: “Es gente de mi entorno, pero yo me defiendo por mí y por mi persona, yo no tengo por qué meterme en medio de nada”, concluyó Camila.