Camila Homs estuvo mucho tiempo siendo el foco de los escándalos por su ruptura con Rodrigo de Paul y los conflictos con Tini Stoessel. Sin embargo, lejos de las polémicas y de vacaciones paradisíacas, la modelo reveló que ya no está soltera y opinó sobre el amor.

La ruptura de la morocha con el futbolista dio mucho de qué hablar y fueron muchas las opiniones que generaron una grieta. El rumor de que Tini no quería que viajara a Qatar en el mundial y que solo mandara a sus hijos fue el desencadenante de una guerra mediática.

Camila Homs reveló que ya no está soltera

Todos los conflictos que giraron en torno a la vida y la familia de la morocha la llevaron a alejarse de las cámaras y las redes sociales. Ya establecidos los acuerdos legales para que sus hijos pasen tiempo de calidad con el 7 de la Selección, parece que Stoessel y Homs pudieron llegar a un acuerdo.

Tras volver de México, donde disfrutó de unas vacaciones full relax junto a sus hijos, Camila quiso ponerse al día con sus seguidores y conversó con ellos mediante una ronda de preguntas. Por supuesto que las más destacadas fueron en cuanto a su vida amorosa.

"Considero que no es tener ganas o no. Si llega, llega. Y al amor es difícil ponerle límites", fue la respuesta de la modelo cuando le preguntaron si quería volver a enamorarse y fue mediante un video que anunció que ya no está soltera, pero sin dar nombres de su nuevo amor.

Camila Homs reveló que no está soltera

Parece que la morocha decidió dejar el pasado atrás y vivir su vida libremente. Ya en Argentina y habiendo rechazado el Bailando 2023. Homs tiene otros proyectos para su vida profesional en el país. Sin embargo, admitió que extraña vivir en Europa.

"¿Cómo te aguantás todo lo que te hacen?", fue una de las preguntas que parecen haber molestado a la modelo, quien, desentendida, respondió "No sé específicamente a qué te referís. Pero, como siempre digo, nadie te puede hacer algo tan malo para opacar el momento que vivís".

Camila Homs opinó sobre el amor

Camila Homs se encuentra nuevamente en una relación, pero por el momento no tiene intenciones de compartirlo con sus seguidores y la prensa para evitar más escándalos.