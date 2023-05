Camila Homs rompió el silenció y contó cómo sigue su vida luego del escándalo con Rodrigo De Paul

Camila Homs volvió a la Argentina luego de separarse de Rodrigo De Paul, en un polémico escándalo que fue tema en los medios por meses y meses. Ahora, a nivel profesional, la modelo está atravesando uno de sus mejores momentos y disfruta de su éxito. A pesar del triste momento que tuvo que atravesar luego de separarse del futbolista en medio de rumores de infidelidad con Tini Stoessel, pudo recomponer su vida y dejar atrás todo lo malo.

Aunque todos los medios hablan de ella y están atentos a cada interacción en las redes sociales, Camila Homs mantuvo un perfil bajo luego de la separación de Rodrigo De Paul. Igualmente, a veces se tiene que enfrentar a los periodistas que, con sus preguntas incisivas, provocan un momento incómodo. Hace poco, se le consultó sobre su participación en el Bailando 2023 y cómo iba a hacer para enfrentar a los picantísimos jurados, a lo que ella respondió: "Pueden preguntarme lo que sea. No puse condiciones. Lo que me importa está solucionado, del resto prefiero no hablar".

Cami Homs en Instagram

Recientemente, Camila Homs también tuvo algunos dichos polémicos que generaron revuelo en las redes sociales y en los medios. Esto sucedió cuando la invitaron a Mandale Fruta, un stream, y la modelo se confesó sobre Rodrigo De Paul y su relación. "La semana pasada llegué, hice un viaje de 8 horitas. Dormí 4 horitas, las 4 restantes dije '¿qué hago con el celular?'. Empecé a borrar fotos, limpié", contó en el programa.

"Dijo 'limpié fotos' y me dio intriga, ¿limpiaste fotos de tu ex?", le preguntó Sofía Jujuy con picardía. "No, ya la había limpiado", respondió Cami Homs segura. Después, contó qué es lo que más le molesta con respecto a Rodrigo De Paul. "Me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar. De lo que pasó, no me quedo con absolutamente nada mal, saco todo lo bueno. No soy rencorosa, ya está. Pasado pisado", expresó.

Para finalizar, también habló de cómo está comenzando en los medios. "Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas. Cambié mi forma de pensar, siempre igual fui muy positiva. La vida es tan linda, hay que vivir y disfrutar cada día como si fuera el último. Antes no lo pensaba porque vivía como en una burbuja de cristal. Me fueron pasando cosas en la vida y fui creciendo", sentenció Camila Homs.

El exclusivo accesorio con el que Cami Homs sorprendió en las redes sociales

Camila Homs se convirtió en una de las figuras más buscadas luego de su separación con Rodrigo de Paul. Las redes sociales de la modelo crecieron mucho e importantes marcas y eventos requieren de su presencia. Desde su cuenta de Instagram siempre comparte desde imágenes con sus hijos, recetas, viajes, rutinas de ejercicio y hasta sus looks, convirtiéndose en una influencer de lifestyle y moda.

Aunque en estos momentos, Camila armó las valijas para escaparse de los compromisos laborales y lo mediático, para dirigirse junto a sus hijos Francesca y Bautista a Playa del Carmen, México y disfrutar de unas soñadas vacaciones. A través de sus historias mostró las paradisiacas playas, el hotel en el que se hospeda, fotos con sus hijos, fruto de su ex relación con Rodrigo de Paul y su colección de microbikinis, sin embargo, lo que captó la atención de sus seguidores fue el exclusivo bolso beige.

Se trata de una Tote bag Chanel Deauville que ronda aproximadamente los 3mil euros. Un modelo perfecto para la playa y que en reiteradas ocasiones la modelo se mostró usándolo en sus vacaciones: ‘’Details’’, escribió Camila, que por su traducción al castellano significa ‘’detalles’’. Luego, en la parte superior de la imagen expresó: ‘’los pañales y baldecitos’’, haciendo referencia a los objetos que lleva en su bolso y que necesitan sus hijos durante su estadía.

