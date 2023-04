Camila Homs fue advertida sobre José Sosa con una fuerte declaración: “Viví un terror y es horrible”

Camila Homs está lista para encontrar el amor nuevamente. En medio de las peleas interminables con Rodrigo de Paul, la modelo conoció a José Sosa, jugador de Estudiantes, y parece ser que todo va viento en popa. La ex del futbolista charló con Juan Etchegoyen y le advirtió a la influencer que no todo será color de rosas en su relación, asegurando que la pasó muy mal cuando estaban juntos.

Siempre muy informado, el conductor de Mitre Live afirmó que Camila y Sosa estaban enamorados, más allá de que la ex de De Paul lo haya negado. “El romance es un hecho, lo tengo confirmado y voy a contarte mucho más de esta historia de amor que tiene por lo menos dos semanas”, comenzó.

Camila Homs fue vista con José Sosa en un boliche.

“Ellos viven en el mismo edificio, se conocieron y pegaron onda. Casi como amor a primera vista y ella ya conoce a las nenas del futbolista”, aseguró.

Al darse a conocer la noticia, quien quedó sorprendida fue la ex del jugador, Carolina Alurralde, quien fue su pareja por 18 años y con quien tuvo dos hijas. En diálogo con Juan Etchegoyen, la artista mantuvo: “En la foto y el video que pude ver vi a un tipo suelto, bailando, fue como muy raro para mí porque yo le firmé un papel y dije ‘wow, qué loco’, justo que yo vengo a Argentina y mirá lo que está pasando”, refiriéndose a la foto que circuló de Homs y Sosa en un boliche en Buenos Aires.

Camila Homs.

“Él me bajó a tierra mucho, él ya le presentó a Camila a mis hijas y deben tener un vínculo muy lindo. Si me pidiera un consejo Camila le diría que no lo conozco, hoy es él y conmigo era otro. Hoy es una persona totalmente distinta a lo que era”, siguió, dejando en claro que, pese a la larga relación que tuvieron, el futbolista nunca se mostró cómo en realidad era.

Carolina reveló cuánto sufrió estando con José, esperando que su experiencia pueda servirle de ejemplo a Camila Homs. “Viví un terror y es horrible, la expresión es el mejor modo para describir una relación, yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué”, sostuvo.

“Yo le deseo lo mejor y está todo bien, y sobre todo por mis hijas para que vean eso, me sorprendió que empiece una relación y verlo de esa manera. Es más, hasta le dije que si quería le regalaba a su novia Camila un perrito porque me regalaron dos, desde la ironía se lo dije”, cerró, aclarando que no quiere que la nueva novia de su ex pase por lo mismo, sino que le gustaría que estén bien, por el bienestar de su familia.

De todas maneras, es evidente que la ex de José Sosa, Carolina Alurralde, quiso darle un mensaje muy claro a Camila Homs, advirtiéndole sobre la clase de persona que el futbolista fue con ella, afirmando que ha vivido un terror estando con él.

H.O