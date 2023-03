Camila Homs, ex de Rodrigo de Paul, y Camila Mayan, ex Alexis Mac Allister, tienen varias cosas en común además del nombre. Las dos mujeres fueron engañadas por los jugadores de la Selección y parecen haber rehecho su vida. Las ex botineras coincidieron anoche en el mismo evento.

Cami Mayan es Licenciada en Administración de Empresas de la UBA, pero se convirtió en influencer durante su estadía en Qatar para acompañar a Alexis Mac Allister. La joven acostumbraba a realizar los videos "Prepárate conmigo para ir a ver a la Selección", sus videos se hicieron virales y, con su vuelta a Buenos Aires, las marcas no paran de buscarla.

Los outfits de Cami Homs y Cami Mayan para el evento de Maybelline

Por su parte, Cami Homs siempre se dedicó al modelaje y a trabajar con grandes marcas. De esta manera las dos ex botineras fueron invitadas al evento de Maybelline, que pareció ser una fiesta con todos los lujos. Aunque las jovenes no se sacaron juntas, probablemente se hayan cruzado.

Cami Mayan lució un look total black. Con un jean baggy y un crop top al cuerpo que le marcó toda la figura, la joven de 24 años se hizo una colita alta de gel, que está muy a la moda en Tiktok, y agregó el detalle final con su cartera de Balenciaga cuya estampa simula un graffiti.

Cami Homs maquillándose

Cami Homs se robó todas las miradas con su look lleno de lentejuelas. La modelo vistió un body brillosos de manga larga y polera color nude y lo combinó con una micro pollera negra, cuyo elástico hizo juego con la prenda principal. La ex de Rodrigo de Paul combinó el outfit con un rodete estilo clean y una cartera negra.

Luego de todo el escándalo que atravesó la botinera veterana, parece que las aguas se calmaron e intentan, junto con Tini Stoessel, llevar la fiesta en paz.

Foto de Cami Mayan en el evento

En cuanto a Cami Mayan, la joven quiere estar lo más lejos posible de la prensa y no habló, por el momento, sobre Alexis Mac Allister. A pesar de que se conocieron las primeras fotos del jugador y Ailén Cova muy enamorados en la fiesta de La Scaloneta.

OL.