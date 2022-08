Camila Homs y Rodrigo De Paul llegaron a un acuerdo económico

La polémica alrededor de la separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul parece haber llegado a su fin. La expareja logró un acuerdo económico que da por finalizada la instancia de mediaciones en las que ninguno de los dos quería ceder para fijar la cuota correspondiente.

Para sorpresa de muchos no fueron los protagonistas los que dieron a conocer la buena noticia sino el estudio Trimarco. Cabe recordar que Ignacio Trimarco era el representante legal de Camila Homs, hasta el lunes.

Camila Homs.

En el comunicado que publicó el agente de prensa del estudio de abogados, se puede leer: "El día domingo 31 de julio en horas de la noche me comuniqué con la Sra. Homs y me informó que el Sr. De Paul habría accedido a la pretención esgrimada por esta parte en las audiencias de mediación".

Aunque eso no fue todo, ya que el doctor Trimarco acusó a la modelo de no querer pagarle sus honorarios: "El día lunes recibo una llamada telefónica de la Sra. Homs donde me indicaba que tanto ella como el Sr. De Paul se rehusaban a abonar mis honorarios profesionales".

"El 2 de agosto he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs, donde en uso de su derecho constitucional a elegir su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto, alegando circunstancias falsas", expresó en el comunicado Ignacio Trimarco.

El comunicado del estudio de abogados Trimarco.

La palabra de Camila Homs en medio del escándalo con Ignacio Trimarco

En diálogo con Mariana Brey, Camila Homs rompió el silencio sobre el conflicto con su exabogado y aclaró que si pagará los honorarios del Dr. Trimarco, solo que el monto lo definirá un juez, tal como lo indica la carta documento que le envió al letrado.

"Es cierto que se le envió una carta documento por varias razones. Con respecto a sus honorarios, acordó conmigo información falsa sobre el mínimo de honorarios establecidos por la ley para estafarme, hablándolo con varios abogados el día lunes me di cuenta de esto", sentenció Camila Homs.

Para terminar, la modelo agregó: "Armó móviles falsos, violando mi intimidad y haciéndome pasar malos momentos por culpa de esto. También habló de denuncias penales cuando eso jamás existió, ni siquiera hablado previamente conmigo. Claramente voy a pagarle dependiendo lo que un juez imponga respecto de sus trabajos realizados".