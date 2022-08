Horacio Homs rompió el silencio y la barrera de las redes sociales y habló en exclusiva con Florencia de la V en Intrusos de América y reveló detalles de la separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul, que ellos aún no habían querido develar.

El padre de Cami Homs, muy tranquilo, reveló quién de los dos fue el que decidió cortar con la relación de más de 12 años y de paso aclaró que su hija estaba muy enamorada del jugador. Asimismo, fue claro en decir que hay que entender a su exyerno.

El padre de Camila Homs defendió a Rodrigo de Paul:"Hay que comprenderlo"

Horacio Homs relató que esta separación que vive su hija, él tampoco la lleva bien y la está pasando mal, pues argumentó que a ningún padre le gusta ver sufrir a sus hijos. “Son cosas que pasan y no tengo duda que Cami va a salir adelante”.

Sobre la entrevista que Rodrigo de Paul dio para el Noticiero de América al medio día, Horacio fue claro: “Me sorprendió, pero, hay que comprenderlo a él también. Rodrigo es un buen chico, es un chico que está solo en Europa, es un chico que tuvo muchas situaciones juntas, yo creo que también hay que ponerse en el lugar de él”.

El padre de Camila Homs defendió a Rodrigo de Paul:"Hay que comprenderlo".

Sobre esas “situaciones juntas”, Flor de la V hizo hincapié y el señor Homs contestó que hace referencia a situaciones emocionales, como fue su paso a la Selección Argentina, la fama, el dinero, los nuevos amigos. “Fueron muchas cosas de repente, que, creo que lo desbordaron demasiado”.

El padre de Camila Homs defendió a Rodrigo de Paul:"Hay que comprenderlo".

Horacio Homs reveló quién tomó la decisión de separarse

En la misma entrevista, Nancy Duré le confesó a Horacio Homs, que no le creyó a Rodrigo de Paul, lo que dijo en la entrevista, pues para ella, solo intentó limpiar el nombre de Tini Stoessel y las fechas no coinciden. Al respecto, Homs manifestó que no iba a dar declaraciones, pues es un tema que le compete a Camila.

“Yo no sé de fechas, nunca le pregunté a Camila. Ese tema, doy mi palabra que no lo hablé. Realmente Camila no está bien, entonces no me gusta meterme en cosas que le hacen mal a ella”, expresó Horacio y sumó a su declaración. “Camila estaba muy enamorada de Rodrigo. En su momento. Entonces, fue un golpe terrible para ella, porque fue Rodrigo el que tomó la decisión de separarse”, confirmó Horacio Homs, padre de Camila Homs.