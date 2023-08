Camila Lattanzio apareció en LAM para contar lo que sucedió con su ex pareja que la mantuvo cautiva en su casa por un tiempo.

Días atrás, la ex Gran Hermano subió preocupantes historias en la que reveló que su ex pareja la había encerrado. “Hoy fui a la casa de mi ex , como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, nada, pero nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex y no me dejó salir. ¡No me dejó salir de su casa!”, dijo en ese entonces Camila Lattanzio.

Luego, Camila aseguró que esa persona le sacó el celular y borró esas mismas historias que subió. “Él tenía todo a poder porque entró a mi Instagram, no sé qué carajos hizo. Me amenazó y me encerró en su casa y no me dejaba salir. Tuve que llamar a mi mamá”, contó.

El duro testimonio de Camila Lattanzio en LAM

Tras ese espantoso episodio, Camila Lattanzio apareció en LAM para dar su versión de los hechos.

"Él estaba todo el tiempo grabándome. Realmente pensaba que era de una manera, diferente. Veía otra realidad. Tres días estuvo dando vueltas por mi casa. Bloqueó a personas. Hice esto porque no sabía cómo accionar", dijo la ex Gran Hermano.

Luego, Camila Lattanzio dio un detalle de las actitudes violencias que mantuvo su ex pareja. "Me negaba que no tenía mi celular. Con eso puede hacer un montón de cosas. Los primeros tres días quedé en shock. No sé nada. Me dieron botón antipánico. Me dijo que lo llegaba a escrachar en redes", disparó.