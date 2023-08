Camila Lattanzio rompió el silencio y reveló como se encuentra: "No dormí ni comí muy bien"

Camila Lattanzio denunció recientemente a su expareja por violencia de género. Según reveló la ex participante de Gran Hermano 2022 reveló que el joven le robó el celular, la encerró y no la quería dejar salir.

Además, en las últimas horas, en la cuenta oficial de Twitter de 'LAM' mostraron la denuncia que le hizo la joven a Dante Coconi, donde relató todo lo sucedido con detalles tanto inéditos como terribles. En ella, Camila aseguró que solo quería recuperar sus cosas, pero ante el accionar violento de su exnovio, decidió denunciarlo.

Imagen reciente de Camila Lattanzio.

Ahora, Estefi Berardi reveló que pudo ponerse en contacto con Camila y leyó en "Mañanísima" lo que le mandó la exhermanita: "Hablé con Camila, la felicité por haber denunciado y le dije que si necesitaba algo, me ponía a disposición. Me contestó tarde y me puso 'Hola, Estefi. Estoy un poco más tranquila'".

Por último, la panelista cerró el tema leyendo: "Después tardó dos días más en contestarme y hablé ayer a la noche. Me dijo 'Estoy más tranquila porque estoy contenida por mi familia. Recién ahora estoy pensando con distancia la locura que viví. Igual todavía no dormí ni comí muy bien'. Le dije que se obligue a comer bien aunque no tengas ganas. Y le dije que no lo vea nunca más".

¿Qué dijo Camila Lattanzio en su video?

En sus historias de Instagram, la ex participante de Gran Hermano 2022 relató: "Hoy fui a la casa de mi ex. Nosotros no mantenemos una relación ni nada, pero nunca lo dejé de ver. Hoy fui a su casa y no me dejó salir. Yo fui a buscar mi celular que me desapareció así de la nada y resulta ser que me lo había robado el chabón.".

Y continuó Camila Lattanzio en sus redes sociales: "Yo me di cuenta y le dije que quería pasar a buscarlo por su casa. A lo que él me contesta que no tenía mi celular... Él estaba enojado por una situación con un pibe. Yo necesitaba mi celular, mi cuenta, mis cosas... Él tenía todo en su poder y me amenazó y me encerró en su casa".

