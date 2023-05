Camila Lattanzio ingresó a la casa de Gran Hermano junto con Ariel y juntos fueron los nuevos participantes. La gemela de Flor Lattanzio supo ganarse el corazón de los televidentes que la salvaban gala tras gala y así se posicionó como una de las jugadoras más queridas.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Camila Lattanzio sorprendió a sus seguidores con un inesperado cambio de look. La influencer se aclaró aún más el rubio que la caracteriza y como si eso fuera poco, se cortó el cabello.

Camila Lattanzio con Thor, su cerdito.

Cami se animó a renovar su imagen y lucir un flequillo desmechado a la altura de las cejas. Aunque no es el primer cambio de look que se hace la ex participante de Gran Hermano desde que salió de la casa más famosa del país, sí es el más significativo.

Por otro lado, mantuvo como tenía el largo de su cabello, ya que lo cortó por debajo de los hombros poco después de romper el aislamiento al salir del reality de conviviencia.

Camila Lattanzio apuesta a su carrera como cantante

El 21 de abril, Flor y Camila Lattanzio celebraron a lo grande su cumpleaños número 22. Con una fiesta en la que no faltó nada, las gemelas disfrutaron de una noche inolvudable. Allí, la artista presentó su nueva canción: "Dinamita", bajo su nombre artístico: KMILA.

En los próximos días sacará una nueva canción que promete sorprender a quienes la apoyan en el camino musical. Camila Lattanzio va por todo y aspira a poder cumplir su sueño de vivir de lo que ama: la música.