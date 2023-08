La ex Gran Hermano Camila Lattanzio rompió en llanto tras denunciar este sábado en redes sociales que uno de sus exnovios la violento al dejarla encerrada en la casa de él y robarle el celular. La cantante se mostró en un profundo y doloroso llanto que conmocionó a sus seguidores y alertó a todos los medios.

“Hoy fui a la casa de mi ex , como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, nada, pero nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex y no me dejó salir. ¡No me dejó salir de su casa!”, denunció Camila Lattanzio en medio de un profundo llanto.

La ex Gran Hermano Camila Lattanzio rompió en llanto tras denunciar a su exnovio: “Me amenazó y me encerró”.

“Yo había ido a buscar mi celular que se me desapareció así de la nada y resulta ser que me lo había robado el chabon (su ex). Yo me di cuenta y le dije que iba a pasara buscar el celular a su casa y él me contesta que no tenía mi celular”, enfatizó la cantante.

“Él tenía todo a poder porque entró a mi Instagram, no sé qué carajos hizo. Me amenazó y me encerró en su casa y no me dejaba salir. Tuve que llamar a mi mamá”, dijo la ex Gran Hermano en la única historia que se alcanzó a rescatar antes de que las borraran.

Desde la redacción hicimos contacto con la cantante para ampliar los detalles de quién es el presunto agresor, pero al cierre de la publicación, no había dado respuesta alguna.

Camila Lattanzio llevó tranquilidad a sus fans

En un segundo video, mucho más contenida y sin el llanto como protagonista, la cantante agradeció el apoyo de sus fans, explicó mucho más la situación y aclaró que le están borrando lo que sube a su Instagram.

La ex Gran Hermano Camila Lattanzio rompió en llanto tras denunciar a su exnovio: “Me amenazó y me encerró”.

“¡Mis historias se están borrando!” - “Paso a hacer este video porque como verán mis historias ya se empezaron a borrar. Quiero contarles que estoy bien, que estoy contenida con mi familia. Decidimos hoy no usar mi celular, pero yo quería hacer este video para agradecerles a toda la gente que está difundiendo y que se preocupó por mí”, dijo Camila Lattanzio luego de la fuerte denuncia contra un exnovio.

S.A.