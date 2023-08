Camila Lattanzio saltó a la fama y se ganó el cariño de la gente gracias a su participación en Gran Hermano 2022. Sin embargo, ahora la exhermanita utilizó sus redes sociales para revelar un desgarrador relato en donde acusó a su ex de ser violento. Ahora, el móvil de Intrusos buscó a Ariel Ansaldo, el hombre que entro a la casa más famosa del país junto a ella.

"La relación venía de antes de Gran Hermano con el exnovio, ella siempre contó que era media tóxica, yo no sabía que iba a ser para tanto", comenzó el exhermanito y agregó: "Hasta ayer a la tarde que yo charle con ella, está en un estado de desesperación, contenida por la familia, pero está asustada y con miedo".

La primer noche de Ariel y Camila en Gran Hermano 2022.

Además, dio detalles de lo que le sucedió a Camila: "Tuvimos ayer charlas donde dice que el flaco estuvo dando vueltas por su casa todo el sábado, que ella hizo la denuncia, que él le había robado el celular, que ella lo rastreo por G.P.S, fue a buscarlo y ahí es cuando no la deja salir y le dice que si ella hablaba de él o lo exponía la iba a hacer mierda".

Luego, Ariel explicó que no sabe como se volvió a acercar al ex: "No sé cómo llega ella a volver con este chico, que lo había dejado un mes antes de entrar a la casa porque pasaba esto, le decía como se tenía que vestir, bien machista, bien tóxico". Y cuando Flor de la V le consultó si sabían que habían vuelto, él respondió: "No sabíamos que había vuelto, no sé si volvió, acordate como es el quilombo, el flaco no sé dé qué manera le afana el celular y ahí empieza todo, ella nunca dijo que volvió con él".

Camila Lattanzio había estado sin el celular durante la semana

Ansaldo se mostró preocupado y reveló que hubo más días en los que no se pudo comunicar con Lattanzio: "Sé que fue el viernes lo del celular, pero también a ella se le había desaparecido el celular lunes, martes y miércoles de la semana pasada, algo pasó con Camila durante toda la semana, no nos contó ella, pero si tuvimos tres días sin saber nada y solo nos comunicamos por Instagram".

Además, el cocinero compartió las charlas que mantuvieron dentro de la casa más famosa del país: "En la casa a mí me habló sobre él, todos los jueves hacíamos catarsis y ahí me hablaba del exnovio y del papá. Pero nunca en la vida me pensé que era para tanto".

Imagen reciente de Camila junto a su hermana gemela.

Por último, Ariel Ansaldo leyó el último mensaje que le envió Camila Lattanzio: "Yo les voy a leer el chat textual de ayer 'Hola Ari. Me robo el celular y me marcaba que estaba ahí. Fui a su casa porque me habían hackeado el mail y me dejó encerrada, no me dejaba salir. Y me dijo que si llegaba a decir a alguien me iba a hacer mierda y me iba a destruir. Le metí la denuncia, pero ayer se quedó dando vueltas por mi casa, tengo miedo Ari".

¿Qué dijo Cami Lattanzio sobre su ex?

La ex participante se volcó en sus redes sociales y reveló: "Me dio mucho miedo, me amenazó, me dijo que me iba a robar la cuenta, que me iba a hacer mierda de una manera u otra, que iba a inventar cosas mías", y sumó en sus historias de Instagram: "El chabon me estaba grabando 24 horas, y nada, estoy mal. Estoy mal porque no quiero que este chabon siga andando así, como normal, ¿Entienden?"

Por último, Camila Lattanzio pidió que compartieran sus historias, ya que temía que se las borraran: "Me hizo mucho daño, me amenazó, me encerró, tuve que llamar a toda mi familia, por favor difundan por qué este pibe es una mierda y me hizo mierda también, y no supe como actuar en la situación y me quise ir a mi casa, pero no me dejaba".

J.C.C