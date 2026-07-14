Los días de Camila, la novia del hijo de Florencia Peña, en Las Vegas

Camila compartió imágenes de la escapada que realizó a Estados Unidos, donde recorrió los principales atractivos de la ciudad y deslumbró con sus apuestas de moda. En esta ocasión, la joven decidió hacer el viaje sin la compañía de su novio, Tomás Otero, el hijo de Florencia Peña.

Así fueron las increíbles vacaciones de Camila Pardo, la novia de Tomás Otero, en Estados Unidos

Camila Pardo, la novia de Tomás Otero, volvió a captar la atención de sus seguidores al recordar en sus redes sociales el increíble viaje que realizó a Las Vegas, Estados Unidos, en abril pasado. La influencer compartió una serie de postales de su estadía y de los paseos en los que disfrutó de espectáculos en vivo.

A través de un carrusel de imágenes, Camila Pardo mostró algunos de los lugares más icónicos de la ciudad. Entre ellos, posó junto al famoso cartel de "Welcome to Fabulous Las Vegas", uno de los sitios más fotografiados por los turistas, y recorrió las recreaciones de monumentos emblemáticos del mundo que forman parte de los hoteles temáticos, como la Estatua de la Libertad del hotel New York-New York y la réplica de la Torre Eiffel del Paris Las Vegas.

Florencia Peña junto a su hijo Tomás Otero

Además, la joven dejó ver parte de una de las noches más especiales del viaje al asistir a un impactante espectáculo sobre Michael Jackson, donde el escenario, repleto de luces, pantallas gigantes y un imponente despliegue artístico, le regaló una experiencia inolvidable. Durante su estadía, Camila Pardo también aprovechó para recorrer a pie el famoso Strip de Las Vegas, disfrutando de las fuentes, la arquitectura y las vistas panorámicas que ofrece la ciudad, uno de los destinos turísticos más elegidos de Estados Unidos.

Así fueron las increíbles vacaciones de Camila Pardo, la novia de Tomás Otero

Los looks fashionistas de Camila Pardo, la novia de Tomás Otero, que se llevaron todas las miradas

Más allá de los paisajes, Camila Pardo, la novia de Tomás Otero, también conquistó a sus seguidores con sus estilismos, fieles a una estética sofisticada y minimalista. En una de las fotos se mostró disfrutando de un café con un look urbano compuesto por un pantalón negro, remera blanca con lunares negros y un trench de cuero negro oversize.

Su outfit se completó con gafas de sol rectangulares, pequeños aros brillantes y el cabello suelto. Por otro lado, para recorrer la ciudad eligió una propuesta mucho más veraniega: musculosa blanca de algodón de corte clásico, combinada con una falda larga marrón de textura aterciopelada y cintura alta. En una de las imágenes, se la puede ver desde uno de los balcones con vista a la Torre Eiffel de Las Vegas con este conjunto de estilo minimalista que mezcla básicos atemporales con accesorios discretos y colores neutros.

Los looks fashionistas de Camila Pardo, la novia de Tomás Otero, que se llevaron todas las miradas

Camila mantiene una relación con Tomás Otero, el hijo mayor de Florencia Peña, y suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana y de sus viajes en redes sociales. La modelo pertenece a una reconocida familia vinculada al mundo del espectáculo. Es hermana de Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré, y ambas son hijas del productor teatral Miguel Pardo, una de las figuras más importantes del teatro y el entretenimiento en Córdoba.

En resumen, así fueron los días de Camila, la novia del hijo de Florencia Peña, en Las Vegas en los que volvió a demostrar su pasión por conocer nuevos destinos y por la moda, dos intereses que suelen reflejarse en cada una de las publicaciones que comparte con sus seguidores.