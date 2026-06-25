Filtran la millonaria cifra que Flor Peña le reclama a Nico Occhiato tras el escándalo de la fake news

El escándalo desatado tras la desvinculación de Flor Peña de la grilla del canal de streaming Luzu TV por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, se trasladó a lo judicial y en las últimas horas salió a la luz la cifra millonaria que estaría reclamando la actriz a Nico Occhiato.

Flor Peña pidió cumplimiento de contrato y una liquidación con varios ceros

Después del escándalo de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Flor Peña fue blanco de críticas y dio un paso al costado en Luzu TV. Si bien, al principio la actriz indicó que fue una decisión en común acuerdo, con el paso de los días contactó al abogado Fernando Burlando para que revea el tema y haga un reclamo a su ex lugar de trabajo. El último dato al respecto, lo reveló el periodista Pablo Layús en Primicias Ya (América TV), tras dar a conocer los puntos claves que estaría solicitando la artista a Nico Occhiato.

Flor Peña

“En esto hay tres puntos para resumir que son realmente muy importantes. Pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberado Florencia y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto”, comenzó el comunicador.

“Y un punto que no es para dejarlo pasar, tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales, mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma. Pero aquí tenemos las primeras hojas del reclamo de Florencia Peña y estamos hablando de cifras realmente importantes”, remarcó Pablo Layús.

Flor Peña

En este marco, el periodista de América TV dio a conocer la liquidación millonaria que estaría reclamando la intérprete de Moni Argento."Estoy contando y son ocho ceros. La cifra tendría un 2 adelante, lo pongo en potencial porque los contadores están analizando las cifras definitivas”, afirmó el periodista. En ese momento, Marina Calabró le preguntó: “¿Vos decís que Flor Peña, a través de su representación legal, que es Fernando Burlando, le está reclamando 200 millones de pesos?”. A lo que el reportero respondió: “Eso te lo puedo decir hoy”

Qué haría Nico Occhiato tras la demanda legal de Flor Peña

Pablo Layus también habló de la postura que tomaría Nico Occhiato ante el reclamo millonario de Flor Peña, tras quedar afuera de Luzu TV por el escándalo de la falsa noticia lanzada en el streaming. De acuerdo, al periodista, los abogados del novio de Flor Jazmín estarían dispuestos a negociar los números. “Ahora hay que ver qué responde la otra parte. Todo esto para evitar ¿qué cosa?, el juicio. Porque me hablan y me dicen, si vamos a juicio, esta cifra se eleva mucho más. En el caso no solo de Florencia, sino también, el caso de Marley”, señaló.

Nico Occhiato//Redes sociales

“La parte que están representando hoy a Nico Chiatto, le están diciendo también, banquemos que pase toda esta etapa, toda esta locura que tiene que ver con el Mundial. Algunos descartan un regreso anticipado de Nico, pero obviamente en esta vorágine que tiene que ver con la selección y todo lo que está pasando, él no quiere volver para atender personalmente este tema. Pero también, sería una posibilidad de la otra parte tenemos intenciones de arreglar”, adelantó Layús.

Asimismo, el periodista indicó que esta cifra de 200 millones de pesos, se podría incrementar, ya que se sumaría las campañas publicitarias que Flor Peña perdió tras ser desvinculada de Luzu. En los próximos días se esperan más novedades del reclamo de la actriz y también, se especula qué pasará con Marley su compañero de streaming.