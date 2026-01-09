Quién es Camila Pardo, la novia de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña

“Toto” Otero, el hijo mayor de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, pasó unas románticas vacaciones en Europa junto a su novia Camila Pardo, hermana de Rocío, flamante esposa de Nicolás Cabré.

Toto y Camila en su paso por París.

Cuál fue el itinerario de la pareja en su viaje al Viejo Continente

La pareja celebró la Navidad en familia y viajó para recorrer varias ciudades como París, Roma y Londres entre otras. Abrigadísimos, posaron relajados en lugares icónicos y despidieron el 2025 con una cena que fue tan íntima como exclusiva.

La pareja también posó en la Fontana di Trevi, Roma.

La novia de Toto Otero lució outfits sensuales y elegantes durante su viaje a Europa. Camila Pardo es modelo e influencer (en su perfil de Instagram ya suma más de 50 mil seguidores) y está muy integrada a la familia de su novio. Además, se lleva muy bien con su suegra.

Camila es modelo, influencer, y hermana de Rocío Pardo, mujer de Nicolás Cabré.

Tomás es el hijo mayor de Flor Peña y aunque se destacó como futbolista, renunció a una posible carrera exitosa para seguir su verdadera pasión: la cocina.

Si bien comenzó con “Lo de Toto” a través de una cuenta de Instagram, en 2021 se recibió de pastelero en el Instituto Argentino Gastronómico y, desde entonces, muestra su inclinación por lo dulce. Con el tiempo, Toto Otero creó su propio emprendimiento de pastelería saludable: Alfit Alfajores y le va muy bien.