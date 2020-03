La palabra de Camila Velasco tras el fallecimiento de su padre, Sergio Velasco Ferrero

A sus 80 años, ayer por la tarde falleció el querido Sergio Velasco Ferrero, reconocido por su trayectoria como locutor y conductor de diferentes ciclos más que nada en la década del '70. Su exesposa, María Eugenia Zorzenón fue quien dio la noticia: "Estaba mal, pobrecito. Que descanse en paz", expresó a DiarioShow.com.

Recordado por quizás su máximo éxito: "Venga a bailar" en 2010 había sufrido un ACV que le afectó el habla y sus capacidades motrices. Hoy a tan solo un día de su triste partida, CARAS se comunicó con su hija, Camila Velasco quien es Ingeniera Industrial y la joven, quien hace unos años coqueteó con la farándula y llegó a protagonizar la tapa de la revista "Playboy" dialogó con CARAS aunque fue escueta en sus palabras y prefirió mantener la calma, el respeto y el silencio.

"Es todo muy reciente y prefiero no hablar del tema, por respeto a la familia, los amigos, y los seres queridos. Sólo quiero decir que estoy y estamos muy tristes. La verdad no quiero hablar ni decir mucho más porque realmente quiero ser respetuosa con el núcleo familiar, valoro mucho el llamado que me están haciendo y la preocupación, son muy amables pero el silencio me parece lo mejor en este caso", le dijo Camila a este portal.