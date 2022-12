Camilo está viajando por todo el mundo llevando su música de la mano de su gira que lleva el nombre de "De Adentro Pa Afuera Tour". El artista ya se presentó en Europa, en Estados Unidos y su próximo destino es Colombia, aunque los fanáticos de Argentina estaban expectantes esperando la fecha de Argentina.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Camilo publicó un video en el que mostró las banderas de todos los países latinoameticanos que visitará el año que viene. El cantante reveló: "La gira termina en America Latina en el 2023. No se imaginan las ganas que tenía de darles esta noticia. "De Adentro Pa Afuera Tour" no podía terminar sin vernos las caras en todos los lugares que no hemos visitado!!! Va a ser un viaje inolvidable. Ya quiero tenerlos cerquita!".

Su presentación en Buenos Aires está prevista para el 10 de marzo y el lugar elegido es el Movistar Arena. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 2 de diciembre a las 12 horas. Se podrán adquirir únicamente desde: www.movistararena.com.ar.

"Mis pies ya quieren pisar entero mi continente", sentenció Camilo en sus redes. Además de Argentina, los países que podrán reencontrarse con el músico son: Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las fechas de Camilo en América Latina.

Fechas de Camilo en Argentina

Aunque su paso por América Latina recién está comenzando a escribirse, Camilo ya tiene 3 fechas confirmadas en nuestro país:

21 de febrero: Córdoba

10 de marzo: Buenos Aires

12 de marzo: Rosario

Sin embargo, es probable que se agreguen fechas de acuerdo a la demanda que haya en la venta de entradas de los shows. Cabe recordar que en la gira "En Tus Manos Tour", el vocalista hizo 4 presentaciones en el estadio Luna Park.