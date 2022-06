Camilo contó que Evaluna Montaner se comió la plancenta de Índigo: "Le pusimos aceite de oliva"

En una reciente entrevista, Camilo contó que Evaluna Montaner se comió la plancenta de Índigo. Además, el cantante dio detalles de la vida de la pequeña y su mundo paterno.

Entre risas, Camilo contó detalladamente la decisión que tomó con Evaluna Montaner. “Es muy fantástica, le tomé fotos, les mostraría, pero nosotros le pusimos aceite de oliva y nos lo comimos”, comentó, sorprendiendo a los integrantes del ciclo.

“Allá se comen la placenta, ¿verdad?”, preguntó el conductor, David Broncano, a Camilo. “A mi esposa se la encapsularon y se la comió”, agregó, sobre la práctica que se popularizó en Hollywood y entre diferentes religiones.

La American Pregnancy Asociation sotiene que esto se trata de un procedimiento mediante el cual la placenta se cocina a vapor, se deshidrata y luego se coloca en pastillas. En el sitio de esta Asociación se enumera una serie de ventajas que tiene esta práctica, pero aclara que no hay estudios científicos que las respalden. Entre esos beneficios se encuentra: aumenta la descarga de la hormona oxitocina, la cual ayuda el útero regresar a su tamaño normal y le ayuda a la mamá a disfrutar de su bebé; aumento de la CRH, una hormona que reduce el estrés; disminuye la depresión posparto, entre otros.

Por otro lado, el cantante colombiano reveló a quien se parece Índigo. "A mi manera de ver, es idéntica a Evaluna. Es una foto exacta de mi esposa. Pero tiene los pies míos", contó el artista en diálogo con El Hormiguero.

Camilo y Evaluna: se conocieron nuevos detalles de los inicios de su historia de amor

Camilo y Evaluna se casaron hace dos años y fueron papás de Índigo hace dos meses. Si bien se sabe mucho de la pareja, hay ciertos detalles que aún se guardan en la intimidad y van contando de a poco.

Recientemente, Ricardo Montaner, dio una entrevista a la revista Hola! de España donde habló de varios temas. Uno de ellos fue sobre la relación de su hija con el cantante.

"Camilo y Evaluna comenzaron a enamorarse por chat. Antes de eso, coincidieron en un lugar, cuando contrataron a mi hija como imagen de un centro comercial, no recuerdo bien. Entonces, Camilo ya era un muchacho muy conocido porque ganó un concurso de canto en Colombia con nueve años. Se conocieron ahí, aunque nunca más se vieron", comenzó contando Ricardo Montaner. Y continuó: "Años después, entraron en contacto a través de Instagram y un día, Eva, me dijo: 'Papi, estoy hablando con un muchacho que se llama Camilo y la verdad es que siento que me gusta mucho. Creo que me va a pedir que sea su novia, en cualquier momento'. Yo le respondí que cómo iba a ser, si nunca le había visto… Como yo tenía que viajar a Bogotá, le pedí a mi hija que se viniera conmigo. Así fue cómo yo conocí a Camilo, comiendo en el restaurante del hotel de Bogotá".

Ante la consulta del periodista sobre cuál fue su primera impresión, el papá de Evaluna respondió: "Todo fue chévere. Ahí le pidió a Eva que fuera su novia. A los quince días, mi hija me habló de unas demos de unas canciones de Camilo y se las pedí. Me encantaron, así que invité a Camilo a Miami. Cuando nos quisimos dar cuenta, prácticamente Cami se había mudado e incorporado a familia, de una manera espectacular".

En cuanto a la relación con su yerno, el cantante señaló: "Todos lo amamos profundamente. Yo lo amo como si fuera exactamente un hijo mío. Se ha ganado mi corazón solamente por cómo ama a mi hija. Es un tipo genuino y verdadero. Estoy incondicionalmente para lo que él necesite".