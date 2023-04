Camilo hizo un pedido relacionado a la paternidad: "Alguien que me ayude"

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres hace ya más de un año. Aunque día a día, Índigo los sigue sorprendiendo con nuevas cuestiones que los interpelan como padres. Es por eso, que en esta oportunidad, el artista recurrió a sus seguidores.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Camilo compartió un pequeño video en el que mostró los pies de su hija, llenos de tierra. Tal como suele tenerlos él que ama caminar descalzo, motivo por el cual Evaluna le pedía que por favor se los lave antes de ir a la cama.

Camilo con Índigo.

"Esta niña, ¿de quién es hija?" pregunta el intérprete de "Millones", evidenciando que es digna hija de su padre. "Dios mío", lanzó después con un cierto dejo de resignación. "Alguien que me enseñe a ser papá", pidió el compositor en la misma publicación.

Así fue como Camilo dejó al descubierto que Índigo ya repite los comportamientos de sus padres. La pequeña camina dezcalza al punto de quedar con sus piecitos negros de tantos pasos que da para seguir descubriendo el mundo en el que vive, tal como lo hace su papá.

Camilo y Evaluna celebraron el primer cumpleaños de Índigo

Camilo y Evaluna compartieron un video compilado de diferentes momentos que vivieron junto a Índigo desde su nacimiento hasta el día de su cumpleaños y en off estaba la voz de su papá regalándole unas bellas palabras de amor.

"Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza", relató el intérprete de "Vida de Rico".

Con respecto a lo que aspiran a ser como padres, el cantautor expresó: "No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser, es de esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia, no. Nosotros queremos que sientas lo que sea que tu tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos correntazos de emoción tan tuyos cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriendo hacernos saber que no quieres que los momentos se terminen nunca".