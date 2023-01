Evaluna Montaner y Camilo Echeverry le dieron la bienvenida a este mundo a su primera hija, Índigo, el 6 de abril del 2022. Desde aquel momento tomaron la firme decisión de no mostrarla públicamente, con la finalidad de cuidar de su privacidad e identidad. Cuando sea mayor ella decidirá por sus propios medios si quiere ser parte de mundo de la fama, tal y como lo es casi toda su familia.

La bebé de casi 10 meses ha crecido muy rápido y en reiteradas ocasiones, sin fotos de por medio, Camilo ha contado sobre su hija en diferentes entrevistas, sus primeros pasos, saludos o gestos, ya que empieza a querer comunicarse y expresarse al mundo exterior. Desde su cuenta de Instagram oficial, el cantante publicó un vídeo con Índigo de paseo por Miami.

Índigo, que pronto cumplirá su primer año de vida, en las imágenes se puede apreciar lo inquieta y emocionada que es, al mover de un lado para el otro sus piecitos y balbuceando varias palabras como si quisiese cantar como sus padres.

Camilo que llevaba tiernamente a su hija en sus hombros con una mochilita, expresó: ‘’Cuando has caminado mucho y tienes hambre…’’, previo a morder delicadamente el pie de su hija y reír. En el pie de su publicación de Instagram escribió: ‘’Me traje una empanada de almuerzo’’, el posteo recibió más de medio millón de likes y muchos comentarios de sus seguidores, enternecidos por el vídeo y lo que ha crecido la beba.

Camilo y Evaluna: su descargo tras recibir agresiones en las redes que involucran a su hija

Camilo y Evaluna se expresaron en la tarde de este sábado a través de las historias de Instagram del cantante. Sucede que desde hace tiempo, la pareja está bajo la lupa de los medios de comunicación e incluso de sus seguidores, tras varios rumores de separación.

Sin embargo, no fue ese el motivo que los hizo salir a hablar, sino que, ahora, hay nuevos comentarios que involucran a su hija Índigo. Si bien el descargo fue por medio de las redes de Camilo, al final la firma es de ambos, por lo tanto también es emitido por Evaluna.

"Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación (sobre todo de programas de chismes) acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria", comenzaron a escribir los papás de Índigo. Y continuaron: "Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión pero no es nuestro caso."

Camilo y Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna explicaron: "Sacaron de contexto videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías".

Al finalizar su descargo sobre el tema que involucraba a su hija, los cantantes aclararon que no pensaban pronunciarse al respecto y dejarlo pasar "como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc, etc".

D.M