Camilo reveló un nuevo dato del día que se enteró del embarazo de Evaluna

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres de Índigo hace dos meses.

Desde que se supo la futura llegada de un nuevo integrante a la familia Montaner, los integrantes del clan fueron contando algunos detalles al respecto, aunque siempre con mucho cuidado.

Este domingo, se supo algo más. Camilo, mientras se encuentra aislado por COVID positivo, reveló un nuevo detalle del día que Evaluna y él se enteraron de que iba a ser papás.

"Alistándome para cantar..! Mi peluquero no está muy seguro de lo que hace!", escribió Ricardo Montaner en sus redes junto a una foto en la que Camilo le está cortando el pelo. Por su parte, el papá de Índigo respondió: "Me acuerdo muuucho de ese día!! Ese día supimos que Evaluna estaba embarazada. Te amo suegro! No sé cortar pelo pero por ti aprendo!!". De esta manera entonces, Camilo dio a conocer un dato más de cómo fue ese día tan especial.

Camilo confirmó una triste noticia y canceló su show en México

Camilo hizo un importante anuncio en sus redes sociales y confirmó que canceló su show en México tras dar positivo de COVID.

El músico, que comenzó su gira con Evaluna y la pequeña Índigo, contó que parte de su equipo también se contagió. “Tribu de México. Me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en la Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo, acabamos de dar positivo para COVID”, contó en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“Estaremos anunciando la nueva fecha lo más pronto posible. Nos duele mucho, pero la salud de ustedes y nosotros es lo más importante", siguió.

Al ver este post, Ricardo Montaner compartió un mensaje para Camilo y sembró la duda sobre si Evaluna e Índigo también contrajeron el virus. “Los amo … Dios en control, aquí los papás los esperamos a los tres…”, subrayó.