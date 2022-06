Camilo y Evaluna: se conocieron nuevos detalles de los inicios de su historia de amor

Camilo y Evaluna se casaron hace dos años y fueron papás de Índigo hace dos meses. Si bien se sabe mucho de la pareja, hay ciertos detalles que aún se guardan en la intimidad y van contando de a poco.

Recientemente, Ricardo Montaner, dio una entrevista a la revista Hola! de España donde habló de varios temas. Uno de ellos fue sobre la relación de su hija con el cantante.

"Camilo y Evaluna comenzaron a enamorarse por chat. Antes de eso, coincidieron en un lugar, cuando contrataron a mi hija como imagen de un centro comercial, no recuerdo bien. Entonces, Camilo ya era un muchacho muy conocido porque ganó un concurso de canto en Colombia con nueve años. Se conocieron ahí, aunque nunca más se vieron", comenzó contando Ricardo Montaner. Y continuó: "Años después, entraron en contacto a través de Instagram y un día, Eva, me dijo: 'Papi, estoy hablando con un muchacho que se llama Camilo y la verdad es que siento que me gusta mucho. Creo que me va a pedir que sea su novia, en cualquier momento'. Yo le respondí que cómo iba a ser, si nunca le había visto… Como yo tenía que viajar a Bogotá, le pedí a mi hija que se viniera conmigo. Así fue cómo yo conocí a Camilo, comiendo en el restaurante del hotel de Bogotá".

Camilo y Evaluna con Ricardo Montaner y Marlene Montaner.

Ante la consulta del periodista sobre cuál fue su primera impresión, el papá de Evaluna respondió: "Todo fue chévere. Ahí le pidió a Eva que fuera su novia. A los quince días, mi hija me habló de unas demos de unas canciones de Camilo y se las pedí. Me encantaron, así que invité a Camilo a Miami. Cuando nos quisimos dar cuenta, prácticamente Cami se había mudado e incorporado a familia, de una manera espectacular".

En cuanto a la relación con su yerno, el cantante señaló: "Todos lo amamos profundamente. Yo lo amo como si fuera exactamente un hijo mío. Se ha ganado mi corazón solamente por cómo ama a mi hija. Es un tipo genuino y verdadero. Estoy incondicionalmente para lo que él necesite".

Ricardo Montaner besando la panza de embarazada de Evaluna.

El nacimiento de Índigo

Ricardo Montaner también habló en la entrevista a Hola! España sobre el parto de Evaluna. "Estuve en el parto. El hecho de que Evaluna diera a luz en casa nos dio la oportunidad de que todos los hermanitos de ella y sus papás estuviéramos a su alrededor", comentó el cantante.

Luego, Ricardo Montaner aseguró: "Te puedo decir que es de los momentos más transcendentales en la vida de todos nosotros. El hecho de que Eva tomara la decisión de parir naturalmente, sin ni siquiera una aspirina… Es importantísimo. Como papá, yo decía: '¿No será mejor en un hospital, que tiene todo lo que se necesita? Por si acaso…'. Mi esposa me respondía: '¿Por qué no te quedas tranquilo y no lo asumes como algo maravilloso, sin pensar todos temores? Todo va a salir bárbaro'. Entonces, lo único que teníamos que hacer era estar tranquilos".

Por último, el papá de Evaluna contó: "Estuvimos desde la noche anterior en vigilia, entre todos sus hermanos y yo, sentados en la sala, mientras Eva hacía su trabajo al lado de Camilo y con Marlene. Sin lugar a dudas, el momento del parto fue mágico, de los tesoros más grandes que uno puede tener en el corazón como recuerdo.