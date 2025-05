Cancelan la serie de Carlos Menem por orden judicial: los motivos detrás de la decisión

Carlos Menem, uno de los personajes más controvertidos de la política argentina, fue inspiración para una serie que fue suspendida por la Justicia a días de su estreno. La esperada producción de Amazon Prime Video, que prometía revelar aspectos íntimos y desconocidos del ex presidente riojano, quedó envuelta en un escándalo judicial y familiar que sorprendió a la industria audiovisual y al público.

Según trascendió, la medida fue tomada por el juez civil nacional Gustavo Caramelo, quien interviene en la sucesión de Menem, fallecido en 2021. El magistrado dispuso la suspensión del estreno al advertir que no estaba debidamente acreditado quién había autorizado el uso de la imagen y el nombre del ex presidente. En otras palabras, nadie probó contar con los derechos legales para llevar su historia a la pantalla.

La disputa que llevó a cancelar la serie de Carlos Menem

El conflicto con la serie de Carlos Menem se da en medio de una feroz disputa entre los hijos del ex presidente. Zulemita Menem, figura pública desde muy joven y heredera directa, impulsó la medida al denunciar que nunca fue consultada sobre la realización de la serie. Por su parte, Carlos Nahir Menem —hijo de Carlos y Martha Meza— ha mantenido fuertes diferencias con su hermana, incluyendo denuncias cruzadas y declaraciones mediáticas que alimentan el drama familiar.

Carlos Menem junto a sus hijos: Zulema y Carlos Saúl

La serie, que ya estaba terminada y lista para ser lanzada en la plataforma de streaming, había generado gran expectativa por su enfoque humano y político. Con un elenco estelar y una ambientación de alto nivel, el proyecto aspiraba a mostrar tanto la vida pública como los aspectos más íntimos del hombre que gobernó Argentina durante toda la década del 90.

Por ahora, todo queda en suspenso. El juez resolvió que no se podrá emitir ni promocionar la serie hasta tanto se resuelva quién tiene los derechos sobre la imagen del ex presidente, Carlos Menem. Una decisión que pone en pausa no solo una producción millonaria, sino también la posibilidad de revisitar, a través de la ficción, una era que marcó a fuego a la Argentina. La historia deberá esperar… por lo menos, hasta que la Justicia lo permita.

F.A