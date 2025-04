“Me quedo con tu papá”: la conmovedora despedida de Zulema Yoma a Carlos Menem

Carlos Saúl Menem y Zulema Fátima Yoma vivieron una historia de amor atravesada por pasiones intensas, separaciones mediáticas y reencuentros silenciosos. Pero fue en los últimos años de vida del expresidente argentino cuando ese vínculo —más allá de todo— se volvió a unirlos. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), su hija Zulemita Menem reconstruyó con emoción la despedida más conmovedora: la de su madre junto al hombre que amó durante toda su vida.

La conmovedora despedida de Zulema Yoma a Carlos Menem

Menem falleció el 14 de febrero de 2021, a los 90 años, tras una larga internación. En esos minutos finales, su primera esposa y su hija estaban a su lado. “Mi mamá cuidó de mi papá hasta en sus últimos días. Se fue de la mano de ella”, recordó Zulemita visiblemente emocionada.

Acto seguido, relató: “Me acuerdo que cuando mi papá falleció estábamos en la habitación con mi mamá viendo los monitores que marcaban sus signos vitales. En sus minutos finales, yo me levanté y me fui. No quise ver a mi papá sin vida. Le dije ‘mamá vámonos’ y me dijo ‘no, yo me quedo con tu papá’. Su último suspiro fue de la mano con mi mamá. Lo cuidó sus últimos 10 años”.

La relación de Carlos Menem y Zulema Yoma

Durante la charla, Maugeri evocó una frase que Carlos Menem le dijo a Zulema Yoma, su exesposa y madre de Zulemita, en los últimos días de vida: “Yoma, hace 50 años que estamos juntos”. Ella le respondió: “¿Y en el medio?”. Y él, con su estilo inconfundible, contestó: “Nada”.

Carlos Menem, Zulemita, Zulema Yoma, Carlitos Jr.

Esa anécdota fue el disparador para una reflexión profunda de Zulemita sobre el vínculo de sus padres: “Nada fue más importante que ella. Ahí está lo que es el amor verdadero. Mí mamá dedicó toda su vida a papá. Sinceramente, nunca, jamás en la vida he conocido otro hombre en la vida de mi madre que no sea mi papá. Ni un mensaje, ni un salir a tomar un café, nada”.

Por último, con orgullo, Zulemita Menem agregó: “Mi mamá vivió para mi papá y para nosotros. Separada, no separada, en el medio, en el final, todo el tiempo. Es un ser muy especial. Soportó todo, hasta la pérdida tan cruel como la muerte de un hijo, y no paró de luchar”.