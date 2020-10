Filtran los mensajes de amor que Camilo le dedicaba a Lali Espósito

Si bien actualmente Camilo se encuentra casado con Evaluna Montaner, lo cierto es que en el pasado parecía estar muy enganchado y deseoso de conquistar a Lali Espósito.

Así lo revelaron desde @Lomaspopucom, quienes recopilaron algunos de los tweets en los que Camilo le confesó su amor a la ex Casi ángeles.





"Secreto: me gusta mucho la protagonista de Casi Ángeles", escribió Camilo en Twitter en una oportunidad. "Quiero guitarrear con alguien que cante 'hay un lugar al que me voy cuando estoy triste' como ella... He decidido encontrarla", expresó Camilo en otra ocasión.





"Oye, Lali Espósito... ¡Por aquí un colombiano que te ama!", escribió de forma contundente el colombiano sin miedo a expresar sus sentimientos por la actriz y cantante argentina.

¿Qué dirá Evaluna?