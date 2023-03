Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, su pareja, disfrutan de los primeros pasos como padres primerizos tras la llegada de su hija Vita. Esta semana, la bebé cumplió dos meses y la modelo utilizó su cuenta de Instagram para compartir unas fotos tiernas de la pequeña.

En las fotos se la puede ver a la bebé con una sonrisa pronunciada y un vestido floreado de color turquesa, que enloqueció a los seguidores de la modelo. "Lo más tierno que van a ver hoy", escribió Cande Ruggeri en la descripción de las postales de su beba.

Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Cande Ruggeri y su difícil momento a un mes de ser mamá

Cande Ruggeri y Nico Maccari fueron papas por primera vez el 9 de enero, tuvieron una pequeña hija a la que llamaron Vita. La madre primeriza se muestra constantemente en sus redes sociales mostrando el día a día de su maternidad con su beba, pero en las ultimas horas compartió unas palabras respecto a como lleva su papel como mamá.

"Día de colapso mental", comenzó diciendo la modelo en sus historias de Instagram. Y agregó: "Ahora les voy a ser sincera, en este momento estoy bien, pero hoy a la mañana colapsó mamá. Hoy tenía una resonancia magnética por mí coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante. Y me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada".

