Cande Ruggeri es una de las it girl del momento, fanática de la moda y el lujo. La joven no duda en compartir en sus redes sociales todos los looks que utiliza, los eventos donde participa y los cambios de decoración que hace en su casa. Siguiendo las tendencias y su conexión con la naturaleza, le aconseja a sus seguidores cuáles son los mejores colores para tener iluminación y frescura. Por eso, en las últimas horas, mostró cómo quedó la habitación de su hija Vita, luego de que le diera un toque artístico.

Cande Ruggeri, Vita Maccari

La habitación de Vita, la hija de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri adora a su hija Vita, y no duda en mostrarlo en sus redes sociales. Desde el día de su nacimiento, el 9 de enero de 2023, y al ser la primera hija de la modelo y Nicolás Maccari, la pequeña cambió la vida de la familia Ruggeri, que no duda en compartir los días más importantes con ella. Por eso, la influencer busca introducirla en la moda y las actividades familiares, al mismo tiempo que le permite explorar sus gustos en fashionismo y decoración.

La familia Ruggeri

En otras ocasiones, Cande ya había mostrado la habitación de su pequeña, donde enterneció a todos con el estilo princesa y natural que eligió. Vita tiene una especie de cama-casita, donde el colchón está protegido por un techo de madera clara, que combina con los acolchados y almohadones. Las paredes del lugar son blancas, los pisos son claros con una pequeña alfombra marrón, y cuenta con un ventanal gigante para que ella pueda disfrutar de la luz natural que brinda el sol.

La habitación de Vita

Sin embargo, en las últimas horas, Ruggeri decidió agregarle un toque artístico, y se contactó con Maria Mansueto para que haga un diseño original y exclusivo en la habitación. En paralelo a la casa-cama, en medio de toda una pared blanca, la artista dibujó un árbol de sakura, que sobrepasa hasta por el aire acondicionado. El mismo tiene, además, algunas mariposas monarca, y encierran a una pequeña mesa con cajonera donde tiene algunos libros y un pequeño espejo, para que la pequeña pueda prepararse.

La habitación de Vita

Los seguidores de Cande Ruggeri quedaron fascinados con el toque artístico que le agregó a la habitación de su hija Vita. La modelo creó un ambiente calmo y vinculado a la naturaleza, para que su pequeña tenga un espacio propio, sin perder la conexión con el exterior. Sin dudarlo, volvió a demostrar que no solo es una gran influencia fashionista, sino que también tiene un buen ojo para las decoraciones hogareñas y el arte.

A.E