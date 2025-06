Las fotos más tiernas de Cande Ruggeri junto a su papá, Oscar Ruggeri, y su hija, Vita

Cande Ruggeri y su padre Oscar Ruggeri se robaron todos los flashes. Y es que la modelo e influencer y el excampeón del mundo protagonizaron, junto a Vita, la hija de Cande, y Nicolás Maccari, su esposo, una genial producción y shooting de cara al Día del Padre.

“Nos propusieron desde Equus hacer esta campaña, con fotos que muestren un momento especial entre padre, hija y nieta. Después se sumó Nico. Fue muy lindo. Como a ellos no les gusta posar como modelos, nos hacíamos bromas para reír y pasarla bien. A Vita le encanta estar con su abuelo, al que le dice Lala. Desde siempre sus nietos le dicen así a mi papá y es muy gracioso que lo llamen de ese modo, ¨Lala, lalita, llegas te¨, le dicen”, confesó Cande entre risas.

Oscar Ruggeri, Cande Ruggeri, su hija Vita, y Nico Maccari, esposo de la modelo, en campaña.

Feliz con la convocatoria para la firma de indumentaria, que sumó un short film con la voz en off del exfutbolista, Cande Ruggeri se refirió al especial vínculo entre Oscar y su hijita.

“Mi papá y Vita tienen una relación hermosa. Y la verdad es que mi padre como abuelo es lo más, siempre digo que es mejor abuelo que papá, porque está con ellos un montón. Les juega, le pregunta siempre qué quieren, los lleva a comprar helado, o a comprar un juguetito. Los mima y es hermoso. Lo que sí ¡no puede cuidar los porque siempre se distrae! (más risas) Una vez lo dejamos con Vita y ella se escapó hacia una escalera y nunca más la dejamos. Es muy gracioso”, agregó Cande con humor.

"Mi papá como abuelo es lo más", dijo la modelo.

“Estuvo bueno hacer esta campaña, que quedó muy linda. Vita fue la protagonista absoluta de la jornada y hasta bailó”, contó Nico, esposo Cande Ruggeri.

Además de disfrutar a pleno el encuentro frente a las cámaras, a pura complicidad, la modelo también se sinceró al hablar de la vida que comparte con su marido. “Con Nico hacemos un equipo increíble. La verdad es que no hubiese podido ser madre sin contar con él. Es un padrazo y poder equilibrarnos como padres es hermoso”, confesó la influencer.

Nico Maccari, esposo de Cande, su hija Vita, y Óscar, el abuelo más elogiado.

Las dulces palabras de Cande Ruggeri para con su esposo, Nico Maccari

“Siempre digo lo mismo, no sé si lo hubiera podido hacer tan bien estando sola, esto de ser madre. Nico es todo lo que está bien. Todo lo que soñé y muchísimo más. Nos complementamos y me recontra banca con mi trabajo. Ahora, por ejemplo, me acompañó con Vita a Saint Martin, porque vine por trabajo”, concluyó Ruggeri, feliz.