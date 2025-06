Cande Ruggeri y Sofía Jujuy Jiménez deslumbraron en St. Martin: las fotos más impactantes

Sofía “Jujuy” Jiménez y Cande la “Cale” Ruggeri dicen soñar despiertas. Y no es casualidad que su reciente travesía en el paraíso, en el lujoso resort “La Samanna Belmond”, en Saint Martin, lleve el sello de la reconocida Andy Videla: gestora y organizadora, en su tercera edición, de un exclusivo “Viaje con Amigas”.

“Fue una experiencia para desconectar de la rutina. Viajé con amigas que me hice allá y también con mi familia, Nico y mi hija Vita, que fue un regalazo”, cuenta “Cale”. “Regalarse un viaje es un lujo que me hace sentir afortunada y la mejor combinación es trabajo y disfrute. Es mi manera de vivir”, suma, igual de motivada, Jujuy Jiménez:

Invitadas por Andy Videla, participaron de 3ra edición de Viaje de Amigas, en el resort La Samanna Belmond, en Saint Martin.

Inspiradas por la referente en lifestyle femenino, Cande Ruggeri y Jujuy Jiménez disfrutaron de una auténtica “Wellness Week” conectadas con el bienestar, el disfrute consciente y la sororidad entre mujeres a través de un paquete de actividades programadas.

“Siempre está bueno tener ese momento con una. A mí me gusta sacarle el jugo a cada cosa que hago y como soy muy de practicar el yoga y meditar, fue seguir agregando condimentos a mi rutina en Argentina. Pero combinado con las chicas hace que sea más mágico todavía”, destacó Sofía que dice haber regresado “más adulta y renovada”.

"Somos dos acuarianas locas que disfrutan de la vida y cuan do nos juntamos no paramos de hablar y reír”.

En otra etapa de la maternidad, Ruggeri descubre nuevos retos al tener a su hija más grande y con un sostén emocional que la acompaña en los viajes, revela: “A Sofi le encanta mi familia y todo el tiempo me dice: ¿cómo hiciste para encontrar un hombre tan bueno que te quiera?”.

Con el lívido en otra dirección, Jiménez explica: “Mi estado civil es soltera o comprometida conmigo misma. Desde mi última relación no me volví a poner de novia porque no es mi intención. Estoy muy conectada con mi ser y prestándome mucha atención, estoy muy en paz con eso y es perfecto. Tampoco lo descarto el día de mañana, pero no es que me inquiete. Y si me pasa, viendo a Cande, a menos de eso no aspiro jaja”.

Las modelos también practicaron yoga, meditaron y participaron de un "círculo de mujeres", entre confesiones.

Al team de la comunidad de mujeres, lo completó la instructora de yoga Agustina Echegoyen, protagonista y líder de cinco experiencias únicas pensadas para reconectar cuerpo, mente y alma, que incluyeron clases de vinyasa yoga, Acro yoga, ceremonia de CACAO, Círculo sagrado de mujeres y meditaciones con escenarios paradisíacos.

Qué dijo Cande Ruggeri sobre "Viaje de amigas"

"Yo estas cosas mucho no hago en Argentina y me sirvió para conectar conmigo, saber qué quiero, que no, olvidarme de todo viviendo el presente y mirar para adelante y sólo ver el mar increíble de Saint Martin, el cielo, el clima, los pájaros. Ya el primer día tuvimos un Círculo de Mujeres donde compartimos desde lo más profundo del corazón. Cuando uno saca para fuera se siente muy liberador con la contención de la otra al lado. La energía de la mujer es hermosa y lo sé por mi familia”, menciona Cale que habló de sus proyectos actuales.

“Estoy a full con Ruggeri Bags y mis hermanas, que empezó siendo un emprendimiento chiquito y la gente nos sigue aceptando. También se viene algo de maquillaje con mi marca”, anticipa Candela.

"Volvimos mucho más fuertes, renovadas y con mucho más amor propio", dicen Cande Ruggeri y Sofi Jujuy.

Sofi Jujuy habló a fondo de su primer podcast autogestivo

“Estoy a full con mi proyecto personal que se llama Mega Trip, un videopodcast que el año pasado lanzó la primera temporada. El concepto es motivar a través de historias de vida. La segunda temporada la estoy haciendo de la mano de Spotify y las entrevistas quedaron espectaculares, metí hombres en esta segunda. Tengo una psicóloga, una sexóloga y un coach motivacional. Son 8 capítulos y ya estoy trabajando en la post producción”.

De nuevo en la ciudad, coinciden en que es otra versión de ellas la que regresa. “Mucho más fuerte, renovada y con mucho más amor propio”, cierran a cuenta de una experiencia transformadora, que continúa consolidándose como una propuesta de lifestyle de alto nivel, crea da por Andy, para mujeres que desean vivir momentos únicos, conectar con otras y nutrirse desde el bienestar integral.

Texto: Sabrina Galante.

Agradecimientos: Trajes de baño @cipitriaok Pijamas @cipitriaok Indumentaria deportiva: @adidasar Vestidos @zleurope @videlaandy Especial agradecimiento a fotógrafa de Belmond @alexandraschaedephoto Fotos: @alexandraschaedephoto