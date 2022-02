Cande Tinelli lució su nuevo piercing en el rostro: "El aro que siempre quise"

Instagram

No es secreto para nadie, el amor que Cande Tinelli tiene por los tatuajes, pero al parecer, también se suman los piercings. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó una postal luciendo su nuevo arito en medio de los ojos y reveló que hace tiempo deseaba hacérselo.

"El aro que siempre quise y no me animaba y no me animaba", fueron las palabras que Cande Tinelli escribió junto a la fotografía que publicó en las storys. El nombre de esa perforación es "Bridge piercing" o "piercing del puente", ya que se ubica entre los ojos, justo en el puente de la nariz.

La publicación de Cande Tinelli

Al ser una zona muy sensible y donde no hay mucha carne, se recomienda utilizar un piercing pequeño y curvado, para que acompañe la forma de la curvatura del puente de la nariz. Cande Tinelli eligió uno de los modelos más clásicos, que es el que tiene una bolita de acero en cada extremo.

Sin embargo, las formas y modelos de ese arito son muy variadas. Por el momento, Cande Tinelli optó por sumar un piercing a su rostro y no un nuevo tatuaje a su cuerpo, lo que seguramente ocurrirá pronto, ya que, en los últimos días, había hecho público, en sus redes, su deseo de volver a tatuarse.