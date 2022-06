Cande Tinelli mostró su nuevo cambio: "Para dulcificar la nariz"

Cande Tinelli compartió imágenes desde la clínica donde mostró el nuevo retoque estético que se realizó en la nariz.

"Retoque para dulcificar la nariz. En manos del mejor”, expresó la hija de Marcelo Tinelli con foto en su Instagram oficial.

No es la primera vez que Cande Tinelli se somete a una rinoplastía, detalle estético que decidió no ocultar en sus redes.

“Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”, dijo en su momento sobre las decisiones que tomó sobre su cuerpo.

Cande Tinelli respondió a las críticas sobre su cuerpo

Además de recibir críticas sobre lo que decide realizarse en su cuerpo, Cande Tinelli también es cuestionada por su delgadez.

La cantante subió una foto desde la playa y se encargó de responder a sus detractores. “Gracioso y bastante triste a la vez, ver los comentarios sobre mi cuerpo estando en 2022. Después tiran frases como ´mi cuerpo, mi decisión’ pero son los primerxs en criticar al otrx. Consejo: hagan lo que se les cante el ORT* con su cuerpo y su vida. La gente siempre va a criticar todo lo que hagas”, dijo en su Insta Stories.

“Yo amo cada uno de mis tatuajes. Eso es lo que realmente lo único que importa. Hagan de su cul* un florero”, disparó.

