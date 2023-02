A pesar de que la actriz continúa negando el romance con el influencer y asegura que solo son amigos, los rumores de un posible noviazgo entre Guillermina Valdés y Santi Maratea siguen creciendo. Cande Tinelli opinó de la relación y dio detalles de cómo se siente Marcelo Tinelli ante la noticia.

Los rumores de una relación comenzaron luego de que en Intrusos compartieran unas fotografías de Guillermina Valdés y Santi Maratea comprando comida en una hamburguesería para luego irse juntos en un auto. Sin embargo, ambos sostienen que se trata únicamente de una amistad.

Candelaria Tinelli habló con Socios del Espectáculo y expresó que "Tal vez estoy viendo a una Guillermina que no conocía pero me parece que está bien si ella es feliz, está enganchada y se siente bien. No hay edad para el amor", y es que la actriz es 15 años mayor que el influencer.

El periodista le consultó a Cande Tinelli qué opina de una cena entre Guillermina y Santiago donde también esté presente Lolo, el hijo que Valdés y Tinelli tienen en común. "No, es un montón lo que me estás diciendo, tampoco finjamos demencia. No tendría problema la verdad, pero me parece un montón. Tampoco tanto, paso a paso", respondió contundente y muy seria.

En cuanto a su papá, Marcelo, Cande explicó que lo ve bien y que se encuentra organizando distintos proyectos. La hija mayor del conductor confesó que ella cree que se sintió celoso al escuchar los rumores de una nuevo romance, pero que lo ve "Más liberado" que en la época donde salía con la actriz.

Guillermina Valdés y Santi Maratea juntos

"Lo veo feliz, radiante, con ganas de laburar, con proyectos. Le debe haber dado un poco de celos como nos puede dar a todos cuando se entera que su ex está en una nueva relación, pero iba a pasar y me parece súper natural. No es que está mal o deprimido, está todo bien", finalizó Candelaria Tinelli.

OL.