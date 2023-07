Cande Tinelli tuvo una particular entrevista en Filo News, en la que habló sobre varios temas, entre ellos relató las constantes idas y vueltas en su relación con su hermana, Mica Tinelli.

Mientras compartían algunos fragmentos de la entrevista en Socios del Espectáculo, se escuchó a Cande decir: “Mi hermana más grande es la más pegada a mí, somos muy unidas pero así como nos llevamos bien, nos matamos. Ella quiere controlar todo”.

Imagen reciente de Cande.

Además, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino confesó que ahora tiene bloqueada a su hermana mayor: “Ahora de hecho nos tenemos bloqueadas, hace unos días nos matamos. Yo soy la bloquea y la que después cede”.

Por último, Cande Tinelli reveló que no aguanta estar peleada con Mica Tinelli: “Porque no aguanto estar peleada, me parece una pérdida de tiempo, mi hermana es muy orgullosa. Somos muy diferentes, ella es mi antítesis”.

¿En qué se diferencia Cande Tinelli de sus hermanos?

Además de tocar temas muy sensibles como su anorexia o su relación con su padre, Cande también habló se sus hermanos, Mica, Francisco, Juanita y Lorenzo, y cómo se diferencia de ellos.

Cande Tinelli reveló en su entrevista con Filo News: “Siento que mis hermanos son… no sé si la palabra es reprimidos, pero son como más correctos. Nos llevamos re bien”.

J.C.C