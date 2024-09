El "Cantando 2024", que convoca a diversas figuras del ambiente del espectáculo y talentos que ayuden a profesionalizar el concurso de canto. es pensado por Marcelo Tinelli y tendrá la conducción de Florencia Peña, exitosa y reconocida actriz y presentadora de la televisión argentina. Como en cada edición de la competición de canto o el "Bailando", habrá una apertura que genera mucha expectativa y ya se conoce quién será el encargado de llevarla adelante.

Marcelo Tinelli.

Cantando 2024: quién será el famoso que hará la gran apertura de la competencia

Tras haber debutado durante el año 2023 con el "Bailando" en la pantalla de América TV, Marcelo Tinelli redobla la apuesta y nuevamente apuesta por esta señal que lo tuvo como uno de los ganadores del Martín Fierro 2024 de televisión de "mejor jurado" por las performance de Pampita, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán. Es por eso que el canal anuncia con bombos y platillos el estreno del "Cantando 2024" que contará con una gran show en su comienzo y en su jurado con las presencias de Flavio Mendoza, Milett Figueroa, Nacha Guevara y Marcelo Polino.

Jurado del "Cantando 2024".

Cachete Sierra, quien supo ser parte de este concurso años atrás, es el designado para comandar la apertura de este proyectado encabezado por Marcelo Tinelli, que puso su confianza y le dio la conducción a Florencia Peña. Según lo informado en Intrusos, el carismático actor y el campeón de la última edición de este reality estará abriendo lo que promete ser la compañía de noche de los televidentes durante los próximos meses.

"Hoy Cachete Sierra abre la pista del 'Cantando 2024'", comentó el periodista del programa de espectáculos conducidos por Florencia de la V. Luego, profundizó y mencionó: "Siguen Coty Romero, Alfa y Josefina Pouso".

Cachete Sierra.

Los detalles de la apertura del "Cantando 2024"

En Intrusos no solamente revelaron que Cachete Sierra estará en la apertura del "Cantando 2024", sino que el reportero también contó más detalles: "Habrá una apertura con todos los parteners, dirigida por Eugenia Gil Rodríguez, jefa coach. Habrá un gran show previo a la entrada de Florencia Peña".

La conductora preguntó sobre qué música habrá en la apertura y el periodista contestó: "No creo que hagan musicales porque a Marcelo (Tinell) le gustan las canciones que todos conocemos. Seguramente arrancará con temas populares".

"Cantando 2024".

Por último, en cuanto al 'VAR' del "Cantando 2024" el panelista de Intrusos de América TV manifestó: "El VAR no estará no arranca en esta ronda, sino que en la próxima. Estarían Iliana Calabró, Aníbal Pachano y están definiendo a la tercera persona que, según me dijeron, podría ser Marixa Balli. Este sería el VAR, pero están viendo porque quieren que sea rotativo".

BL