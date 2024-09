Marcelo Polino, Ángel de Brito, Pampita y Moria Casán fueron premiados como "Mejor jurado" en los Martín Fierro 2024. Los tres primeros fueron a recibir el premio, debido a la ausencia de la One. El emotivo momento fue celebrado por Marcelo Tinelli, a través de sus redes sociales, ya que decidió no asistir a la gala más esperada de la televisión argentina.

El mensaje de Marcelo Tinelli tras su ausencia en los Martin Fierro 2024: "Estoy orgulloso"

En LAM, de Brito había anunciado la ausencia del conductor del Bailando 2023. El motivo fue porque tenía pautado un viaje, planeado con anticipación. Según explayó el conductor, aseguró: "Tinelli no va al Martín Fierro, él me dijo que se iba a ver a la hija, a Cande”. El empresario publicó imágenes en Uruguay, entrenando y disfrutando de un tiempo con su familia.

Sin embargo, no dejó de lado los Martín Fierro 2024, que se llevaron a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Marcelo Tinelli decidió seguirlos desde la comodidad de su hogar, y felicitó a sus compañeros por el premio.

"Son el mejor jurado de la televisión por afano. Los admiro y los quiero como profesionales y como personas. Estoy orgulloso de trabajar con ustedes. Felicitaciones por este premio", expresó en sus historias de Instagram, junto a una imagen del excelentísimo jurado del Bailando 2023.

Por su parte, Ángel de Brito también escribió un mensaje en sus redes sociales, y halagó el rol del empresario. "Se lo dedicamos a Marcelo Tinelli por tantos años juntos, y a todos nuestros queridos compañeros de Laflia y América TV", comunicó el conductor de LAM.

La razón por la que Moria Casán no fue a los Martín Fierro 2024

La One fue una de las ausencias que también se sintió en la gala de los Martín Fierro 2024. Fede Bongiorno contó, en el streaming de LAM, la razón por la que Moria Casán decidió no participar. “Pregunté por qué se baja. ¿Sabes lo que me pusieron? Y lo cito: ‘Porque es su día libre’”, declaró tajante. A pesar de eso, la personalidad le envió un mensaje a sus compañeros y a APTRA por haber ganado el premio de mejor jurado.

Los Martín Fierro 2024 fue una noche llena de emoción y ausencias. Sin embargo, tanto Marcelo Tinelli como Moria Casán pudieron disfrutar del evento desde la comodidad de sus hogares y celebraron el triunfo de sus compañeros.

A.E