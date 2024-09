El próximo 23 de septiembre, a las 22, América TV será el escenario de uno de los shows más esperados del año: Cantando 2024. El reality de canto regresa con una edición que promete emociones, talento y muchas sorpresas. Bajo la conducción de Florencia Peña, la nueva edición contará con un jurado de lujo compuesto por Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Nacha Guevara y la modelo y actriz peruana Milett Figueroa.

El certamen reúne a una variada gama de personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la televisión. La lista de participantes incluye exparticipantes de Gran Hermano, periodistas, actores, humoristas y deportistas que se medirán en el escenario. Entre estos, se encuentran dos ilustres mediáticos argentinos que protagonizaron una de las relaciones más recordadas del ambiente de la farándula; Matías Ale y Silvina Escudero.

Silvina Escudero sobre su historia de amor con Matías Alé

Silvina Escudero mantuvo una de las relaciones más recordadas del ambiente de la farándula junto a Matías Alé. Con polémicas idas y vueltas, su vínculo terminó abruptamente y desde entonces mantuvieron caminos separados. Sin embargo, en una entrevista con Fernando Dente, la modelo habló sobre su recordada ex-pareja y contó como quedó su trato con él.

Silvina Escudero

En “La Noche de Dente”, Silvina Escudero aseguró que, si bien coincidió con Matías Alé en un evento, ya no es la misma persona. “Yo creo que sí volvimos a trabajar, pero los años cercanos en eventos o en shows. No hicimos temporadas. Yo no soy la misma Silvina del año pasado, imagínate que hace 17 años estuve con él. Ni me acuerdo” expresó al respecto de esa temática.

Luego, la actriz confirmó que después de muchos años no siente absolutamente nada por su ex-pareja: “No me genera nada, pero lo digo bien y con respeto porque no tengo ningún vínculo. Pasaron muchísimos años realmente y no fue una relación. No fue el amor de mi vida, ni mucho menos”.

Asimismo, Silvina Escudero dio a entender que su relación con Alé fue un vínculo “tóxico” y con poca profundidad. “Fue una relación muy tóxica y con mucha mediatez, pero no con tanta profundidad. Es más, lo que generó en la gente que lo que generó en mi corazón” aseguró sobre su vinculo que finalizó en el 2010.

Matías Alé y Martina Vignolo

Por último, la modelo destacó que su ex-pareja se encuentra bien y viviendo feliz en las vísperas de su casamiento: “Está todo bien y me alegro de que esté bien. Todo desde el lugar del respeto”.

La recordada pareja mediática de Matías Alé y Silvina Escudero se reencontraran en el Cantando 2024 y revolucionaran a los fervientes fanáticos de la farándula argentina que recuerdan esos inolvidables momentos de la televisión.

N.L