Muchas veces aquellos encargados, designados o que tomaron la decisión de hacer humor y tienen como una de sus máximas satisfacciones trabajar de esto pero también como una satisfacción el hacer reír a los demás, tienen una trasfondo personal que es impensado y que encontraron en lo cómico no solamente una profesión sino que también una vía de escape y solución a muchos problemas. Lo cierto es que Toti Ciliberto vivió una vida muy compleja.

Estuvo con Lionel Messi y pisó el campo de juego del Camp Nou, estadio del FC Barcelona, protagonizó diversas producciones de Marcelo Tinelli, entre otros éxitos que lo tuvieron como una de las figuras principales. Pero la realidad es que también tuvo una dura batalla contra las drogas, adicción que lo tuvo a mal traer durante mucho tiempo y de la cual logró salir con perseverancia y que hoy lo encuentra en un gran momento.

Bullying y adicciones: la dura vida que llevó Toti Ciliberto

El exitoso humorista, que saltó al estrellato de la mano de Showmatch que era conducido por Marcelo Tinelli, para llegar donde llegó tuvo un largo camino y también debió sufrir o se le cruzaron obstáculos en el camino. En otra época, durante su adolescencia Toti Ciliberto sufría bullying, el cual no era entendido o interpretado como lo es hoy en día.

En este marco, en diálogo con La Nación manifestó: “En mi época no se trataba. Yo no sabía que era bullying, pero todo el tiempo me cargaban. Era un momento donde lo carnal, lo físico y lo bello parecía ser lo primordial y único”.

Toti Ciliberto.

Podría compararse con la historia de Martín Campilongo, también humorista y colega durante las apariciones laborales de ambos con Marcelo Tinelli, que también sufrió bullying durante la adolescencia y mediante el humor encontró la forma de contrarrestar aquello que sufría, según le contó a Héctor Maugeri en +CARAS.

Ambos utilizaron el mismo método. “Dije ‘no se van a reír más de mí, se van a reír conmigo’. Empecé yo mismo a cargarme y, al hacer eso, las cosas del otro lado empezaron a tomar otro tinte. Ya era una sonrisa más compañera conmigo y no acosadora”.

Toti Ciliberto.

Pero no todo fue malo, porque gracias a sus personajes exitosos en ‘Showmatch’ llegó a conducir ‘Adivina Adivinador’, ser parte de otros programas como ‘La peluquería de Don Mateo’ y ‘Esta Noche con Moria Casán’. Por otro lado, también tuvo la oportunidad de probar el cine con ‘Vivir intentando’, ‘Brigada explosiva: misión pirata’, ‘Cuatro de copas’, y ‘Los Bastardos’.

La vida de las personas tiene altibajos, de un momento a otro podés estar en la cima. De la nada, todo lo construido se puede derrumbar y convertirse en un verdadero dolor de cabeza. “He transitado momentos difíciles, donde tuve que hacer humor, enfermedades de gente querida, como mi madre muriéndose, y yo haciendo eso. Fue una cosa compleja para mí”, comentó Toti Ciliberto en referencia a aquello que lo llevó a tomar la decisión de consumir cocaína.

Marcelo Tinelli y Toti Ciliberto.

Lo importante es siempre tener un sostén y apoyo en estos momentos. Por eso, destacó que gente del ambiente le brindó una mano y estuvo en los acontecimientos más complejos a nivel personal. “Sentí mucha contención, pero era muy difícil manejar la situación”, expresó.

No solamente sufrió con la cocaína, sino que también debía luchar contra la adicción a la comida. Allí, hubo un cambio drástico y un adecuado tratamiento lo hizo bajar 25 kilos. Teniendo en cuenta las malas cuestiones que se le presentaban, encontró un refugio en la Iglesia. “Mi acercamiento a la iglesia cristiana desde hace dos años tiene que ver con una cuestión de fe y con mi creencia. A medida que voy leyendo e interiorizándome en la Biblia, cosa que no hacía, voy afirmando mis creencias”, confesó Toti Ciliberto.

Marcelo Tinelli y Toti Ciliberto.

Actualmente, se desenvuelve laboralmente en un evento relacionado al cristianismo llamado “Me convertí y no entiendo nada”. Además, tiene su lugar en Tigre donde da clases de teatro gratuitas, colabora con Teatro de Pepe Soriano en Benavídez en donde con su alumnado realizará la obra ‘La Nona’.

Pero también tiene otros proyectos como ‘La Coartada’. En el teatro, está preparando y ensayando con su banda de rock ‘Toti y los Cilibertos’. En cuanto al humor, hace colaboraciones con Alfredo Silva y el Mago Hernic. Por último, también se encuentra en la película 'Esa semana juntos’ que es protagonizada por Pablo Yotich y lo acompañan diversas figuras como Alejandro Muller, Gerardo Romano, Matías Ale y Alejandro Fiore.

Toti Ciliberto.

Esto tiene motivado a Toti Ciliberto, quien supo superar diversas obstáculos y mantenerse activo haciendo lo que verdaderamente ama, pero que principalmente fue un arma de defensa para enfrentar y anular el bullying, aunque también le dio las herramientas para nunca desmotivarse y vencer a la adicción a la cocaína y la comida.

BL