El paso de Shakira por la Met Gala 2025 sigue siendo un tema en debate para muchos. Esta vez, el reconocido estilista colombiano Franklin Ramos encendió las redes con sus declaraciones sobre el atuendo que la cantante eligió para el gran evento de la moda.

Franklin Ramos se despachó contra Shakira

Durante una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, Ramos no se guardó nada al opinar sobre el estilo de la cantante barranquillera y su look en la gala. “Shakira es la peor vestida y no por accidente”, afirmó, sugiriendo que su elección de vestuario es parte de una estrategia calculada. “Es tan inteligente que ha sido una estrategia... tiene una estrategia para ser la peor vestida, por siempre”, agregó mencionando que, “aunque su estilo no sea convencional, su presencia escénica lo compensa”.

Ramos también opinó que Shakira es “testaruda” y que su estilo refleja su personalidad independiente. “Sí, es un tema complejo. Yo sé que mucha gente ama a Shakira y sé que, por el temperamento que tiene y por esa forma de ser terca, testaruda de ella… esa canción Bruta, ciega, sordomuda. Torpe, traste y testaruda es su realidad, y ha sido imposible cambiarle”, expresó el estilista. Los polémicos comentarios del estilista colombiano se hicieron virales y generaron opiniones divididas en las redes sociales.

La “polémica” de Shakira en la Met Gala

La Met Gala 2025, celebrada el pasado 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tuvo como tema “Superfine: Tailoring Black Style”, rindiendo homenaje a la elegancia y el estilo afroamericano.

Sin embargo, la gala también fue objeto de críticas por parte de algunos medios, que la calificaron como una de las ediciones más aburridas hasta la fecha debido a la ausencia de varias celebridades de alto perfil y a la falta de innovación en algunos atuendos. A esto se le suman las críticas a los invitados que no cumplieron con la temática, y Shakira es uno de los ejemplos destacados. La cantante lució un vestido rosa chicle diseñado por Prabal Gurung. Aunque su elección fue audaz y personal, no todos estuvieron de acuerdo con su interpretación del concepto.

La controversia continúa, y las opiniones siguen divididas. Mientras tanto, Shakira vuelve a consolidarse como una figura central en el mundo del espectáculo, generando debates y captando la atención del público con cada aparición.

