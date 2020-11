Carina Zampini con coronavirus: "Gracias por sus palabras de amor"

El lunes por la mañana, luego de saber que su compañero de 'El gran premio de la cocina' había dado positivo para COVID-19, Carina Zampini tomó las medidas correspondientes. La conductora se aisló y se realizó un hisopado. Finalmente, hoy confirmó que padece el virus.

"Hola a todos. Buen día! Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento ! Gracias por tantos mensajes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras ! Les dejo mimos al alma y mi sonrisa.. siempre", aseguró en su cuenta oficial de Twitter.

Hola a todos! Buen día! Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento ! Gracias por tantos mjes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras ! Les dejo mimos al alma y mi sonrisa.. siempre! ❤️ — Carina Zampini (@ZampiniCarinaOk) November 10, 2020

Marconi contó en LAM que él se habría contagiado de un amigo con quien compartió un asado al aire libre. Si bien no presentó síntomas, el hecho de saber que había tenido contacto estrecho con un positivo encendió las alarmas y decidió ponerse en aislamiento. El hombre avisó a toda la producción y se realizó un primer test que dio negativo, más tarde se realizó otro y confirmó la existencia del virus en su organismo.

Juan Marconi dio positivo de Coronavirus y está aislado: Su palabra

Juan Marconi contó que se siente bien, que es completamente (hasta el momento) asintomático y que tuvo que realizarse dos hisopados ya que el primero le dio negativo y no quedó convencido. "Me siento bien con lo que tiene que ver con los síntomas, no tengo fiebre ni nada, soy asintomático. Cuando te dan el positivo pensás que cualquier movimiento te puede hacer mal", comenzó diciendo.

"El contagio llega después de hacer algo que está permitido, quiero aclararlo. Con un grupo de amigos salimos al aire libre a comer un asado y un amigo en la semana dijo 'me siento mal' y empezaron a caer varios. Entonces yo avisé a la productora y automáticamente no fui a grabar el viernes. Me hisopé por las dudas y me dio negativo", siguió con su relato el conductor.

"Me quede tranquilo pero igual seguí estando preocupado porque otros amigos cayeron así que me volví a hisopar el domingo y me dio positivo finalmente. Traten de cuidarse porque le puede pasar a cualquiera. El alta es dentro de 10 días, el domingo me vuelvo a hisopar para ver que pasa por las dudas. Carina también se va a hisopar. Ahora veremos que pasa en todos estos días", concluyó Juan Marconi.