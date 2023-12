Carla De Stéfano se vio envuelta en una gran polémica al disparar sin filtros contra Federico "Manzana" Farías, dejando en claro que cada día que pasa el ambiente de la casa de Gran Hermano está cada vez más caldeado.

Todo comenzó cuando la abogada se encontraba hablando con Catalina Gorostidi, Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich en el patio de la casa más famosa del país, luego de que Cata comentara que el artista era el único participante bueno. Al escuchar a su compañera, Carla le respondió indignada: “No digo que sea malo porque parece inofensivo, pero realmente chicas, por favor”.

Carla junto a Furia y Catalina.

Además, la comerciante criticó sin filtros al cantante por su manera de hablar: “Olvídense de la fama. Yo no lo conozco. Es una persona que...no sé por dónde empezar. Es un ser humano que tiene 25 años y para hablar 10 palabras tiene que pensar 8 minutos”.

Pero eso no fue todo, ya que Carla De Stéfano aprovechó la oportunidad para descargarse en contra de Manzana: “Para cerrar un concepto lo cierra más o menos usando 250 mil palabras y recién ahí, más o menos, le entendés qué quiere decir. También le pedís que piense algo y te dice ‘¿eh?”.

Qué más dijo Carla De Stéfano sobre Manzana

Mientras sus compañeros se reían por la manera efusiva en la que hablaba, la abogada también reveló que le molestaba que Federico Farías no pudiese mirarla a sus ojos mientras le hablaba.

Para cerrar el tema, Carla De Stéfano terminó de destrozar a Manzana comentando que no conoce sus propias canciones: “Me saca que no te mira los ojos. Es un ente que no hace un carajo, duerme todo el día, morfa y no me hace reír. Solamente dice que tiene 10 canciones, pero no se sabe ni una entera”.

J.C.C