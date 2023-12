Federico Farías es el verdadero nombre de Big Apple o "Manzana", apodos con los que se identifica el primer jugador que ingresó a la casa de Gran Hermano en la gala que dio inicio a la nueva edición del reality de convivencia más famoso del mundo.

Quién es Big Apple, el cantante conocido como Manzana que ingresó en Gran Hermano

En su presentación oficial para el público de Gran Hermano, Big Apple relató que es oriundo de la provincia de Tucumán, aunque en este momento está radicado en Buenos Aires donde vive junto a su perro. Pero lo más curioso es que Manzana es cantante de RKT, género que le dio muchas alegrías.

"No me quiero autodefinir como 'famoso'. Yo lo que hago es el género RKT, cumbia. Mi hit 'Que A Pasao' tiene 25 millones de visitas", expresó Big Apple que con 24 años ya está inmerso en el mundo de la música y muchos en las redes aseguraron que dentro del ambiente es muy conocido.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Big Apple escribió: "Sé que no estuve tan presente este tiempo pero es que tenía algo muy secreto que no podía revelar, pero llegó el momento y espero que me apoyen en esta etapa tan importante para mi y en mi vida".

La publicación de Big Apple.

"Mamá voy a darlo todo para poder darte la casa que siempre soñaste y representar al Norte de la mejor manera", cerró Big Apple dejando en evidencia cuál es su objetivo en Gran Hermano: poder ganar la casa para regalársela a su madre.