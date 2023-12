Federico Farías, más conocido como Manzana o "Big Apple", es uno de los participantes más queridos dentro de la casa de Gran Hermano. El artista cuenta con más de un millón de reproducciones en sus canciones y se considera una persona muy fiel con su pareja.

Por eso, el hermanito decidió compartirle su gran secreto a sus compañeros. Todo comenzó en la habitación de los varones, donde un grupo de participantes hablaban de sus parejas y sobre las "tentaciones" que enfrentaban en la casa más famosa del país.

Manzana junto a Luciana Macías.

Por su parte, Manzana reveló que él realiza un "ritual anti infidelidad" y decidió compartirla con sus compañeros, entre ellos el polémico Williams López, para que no engañen a sus parejas en el reality más visto de Argentina.

Primero, cuando Denisse le preguntó que pensaba su novia al verlo en el ciclo y Federico Farías les contó cómo estaba Luciana Macías, su pareja, antes de que ella entrara a la casa: “Ella feliz y contenta, se debe cagar de risa”.

Cuál es la oración que usa Manzana para mantenerse fiel

Denisse no le bastó con la respuesta del artista y le volvió a consultar: “No te va a extrañar? ¿No se pone celosa?”, a lo que él le respondió sincero: “No sé si celosa, pero me va a extrañar mucho”.

Para cerrar el tema, Manzana les enseñó a sus compañeros cómo evita la tentación: "Dios, ayúdame a no caer en la tentación. Soy una persona trabajadora, fiel, que ama a una sola mujer. Amén”.

J.C.C