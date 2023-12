Carla de Stéfano, a quien todos conocen como "Chula", tiene una dura historia de vida y decidió ingresar en Gran Hermano porque, según cuenta, "es una artista frustrada".

Gran Hermano dio inicio a su nueva temporada con la presentación de los 22 participantes que formarán parte de la icónica casa del país. Lo curioso fue cuando ingresó Carla porque las redes sociales inmediatamente la compararon con Yanina Latorre.

Quién es Carla y cuál es su dura historia de vida

Carla es abogada, tiene 46 años y es oriunda de Villa Adelina. La mujer es madre de cuatro hijos y el más pequeño de ellos tiene dos años.

Chula declaró que hace un tiempo le detectaron "microcalcificaciones" en una mama y en paralelo conoció a su pareja, quien según dice, es "el amor de su vida".

“Un mes antes de que me tenga que sacar la mama conocí a Huguito por Tinder. Me había enamorado un montón de ese hombre en tan solo un mes y me estaba despertando de la anestesia con él haciéndome mimitos en la frente y haciéndome compañía. Lo conocí en mi peor momento, entonces ¿cómo no va a ser el amor de mi vida?”, relató Carla De Stefano emocionado en su ingreso a Gran Hermano.