Federico Farías, más conocido como "Big Apple" o Manzana, es uno de los participantes más queridos de esta edición de Gran Hermano. El artista cuenta con más de un millón de reproducciones en sus canciones y recibe mucho apoyo en las redes sociales. Sin embargo, se vio envuelto en una gran polémica al mencionar a Julieta Poggio.

El cantante estaba junto a sus compañeros en la habitación de varones cuando se puso a hablar con Isabel sobre sus múltiples cruces con Catalina, al escucharla decidió darle un consejo.

Imagen reciente de Manzana en la casa de Gran Hermano.

“Cuando te pelees con ella decile ‘cata poggio’", le explicó Federico a la participante que lo escuchaba atentamente, haciendo referencia a la finalista de Gran Hermano 2022. Pero eso no fue todo, ya que la explicación que brindó para este nuevo "insulto" fue lo que más indigno a las redes sociales.

"Te va a preguntar por qué y le decís ‘simulas ser el personaje de una milipili agrandada, egocéntrica, pero realmente no es lo que sos’", cerró Federico “Manzana” Farías ofendiendo en cierta parte a Julieta Poggio, mientras que Isabel le respondía: "Igual mucho no lo entendí".

Por qué le dicen Manzana a Federico Farías

El joven cantante contó en la casa más famosa del país que fue uno de los chicos más grandes de su colegio quién lo apodó "Manzana" mientras se encontraban jugando juntos a un partido de fútbol.

“Jugábamos juntos a la pelota y se me ponían rojos los cachetitos. Y uno de los más grandes me ha dicho “Manzana” y me quedó así para siempre”, reveló Federico Farías a sus compañeros en la primera semana de convivencia.

J.C.C