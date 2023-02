La leyenda de la TV nacional está cumpliendo años. La actriz y presentadora Mirtha Legrand celebra en compañía de familiares y amigos más íntimos una nueva vuelta al sol.

Mirtha Legrand habló con Intrusos de América TV y le respondió a Nancy Duré, la razón por la que su amiga Susana Giménez no asistirá a la celebración de su cumpleaños.

Caption

Pese a que ya es habitual que Susana Giménez no asista al cumpleaños de la presentadora más querida por el público en el país, Mirtha Legrand fue concreta en su respuesta.

"¿Susana (Giménez) Te llamó, por lo menos, Mirtha...? ¡Quiero saber si ya la llamó, porque no sé si va a poder venir Susana!", fue la pregunta de Nancy, teniendo en cuenta que por la agenda de la diva, siempre está por estas fechas fuera del país, lo que le impide estar presente en los festejos de La Chiqui.

"No, Susana tiene la perrita Telma muy enferma. ¡Ella la adora! La tiene muy enferma y dice que no. ¡Me va a llamar! Ella me llama, seguro", respondió Mirtha Legrand en su entrevista con Instrusos.

Algunos de los invitados que confirmó Mirtha Legrand

En charla con Flor de la V, la actriz y presentadora afirmó que primero comenzó con una lista de invitados muy reducida a 10 personas, pero, luego se dio cuenta que eran muy pocos y la fue ampliando hasta llegar a 45.

Mirtha Legrand contó la razón por la cual Susana Giménez no estará en su cumpleaños.

Entre los invitados que confirmó Mirtha Legrand, están, Horacio Rodríguez Larreta, su novia Milagros Maylin, Carlitos Rottemberg, Jorge Lanata y su esposa Elba Marcovecchio. También estará Adrián Suar y Pablo Codevilla. Será una fiesta que tendrá grandes invitados de lujo.

S.A.