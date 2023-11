Carlos Rivera cerró dos noches sold out en Buenos Aires con un show impactante

Carlos Rivera desembarcó en Argentina para reencontrarse con el público que siempre dice "presente" en cada uno de sus shows agotando las localidades demostrándole el amor y el apoyo incondicional. Pero cabe reconocer que el espectáculo que brinda el cantante mexicano es realmente una experiencia en todos los sentidos.

En primera instancia, el comienzo del show lo anuncia una de sus bailarinas vestida de azafata. A modo de discurso previo al despegue de un avión, revela que el comandante es Carlos Rivera y le pide al público que se prepare para conocer diferentes destinos.

El primero de ellos es México, allí Carlos Rivera presenta canciones de desamor, pero también introduce a los fanáticos en la parte más emotiva del show al interpretar "Recuérdame" y "La Luna del Cielo". Las lágrimas fueron inevitables en los espectadores que dejaron fluír sus sensaciones.

Tal como el nombre de la gira lo indica, "Un Tour a Todas Partes", el artista hizo un recorido minucioso de su amplia trayectoria, que en el 2024 alcanzará los 20 años. El show está dividido en países: México, España, Brasil y Francia. En cada uno de ellos presentó diferentes ritmos y canciones que están relacionadas a dichos destinos.

La puesta en escena es impactante, no por como cambia por completo la estética de las pantallas en cada canción, sino porque los bailarines acompañan las "paradas" del avión con vestimenta típica de los países que anuncia el capitán.

Carlos Rivera no se quedó atrás y tuvo 6 cambios de look, muy diferentes unos de otros. Pero todos los aplausos se los llevó con su talento vocal y con su sorprendente habilidad para el baile. No se puede pasar por alto el arduo trabajo que hay detrás del show que brinda el cantante.

Carlos Rivera.

La relación de Carlos Rivera con el público

Cabe distinguir que en todo momento Carlos Rivera tiene un diálogo fluído con el público, le comentó a todos los presentes cómo nacieron las canciones, la historia detrás de cada una de ellas, a qué le recuerdan y hasta brindó un mensaje de motivación cuando interpretó "Si Te Vas".

Sin embargo, la mayor cercanía se dio cuando empezó a leer los carteles que llevaron las fans para ser elegidas por Carlos Rivera y subir al escenario a compartir un momento con él. Anuncios de despedida de soltera, celebración de divorcio, declaraciones de amor, confesiones irreproducibles y más, fueron los mensajes que plasmaron en cartulinas.

Carlos Rivera.

El intérprete de "Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro" escogió a 6 mujeres del público que tuvieron el privilegio de abrazarlo y estar a su lado cuando cantó "Cielo Azul". Pero eso no es todo, ya que al momento de entonar "La Carta" se vivió otra situación emocionante.

Carlos Rivera le advirtió a los fanáticos que quisieran pedirle matrimonio a sus novias, que esa era la canción ideal. Para sorpresa del cantante, hubo más de 6 propuestas en simultáneo. A todas y cada una de ellas, el artista les brindó un momento especial: mientras aparecían en la pantalla les cantaba: "Cásate conmigo".

Carlos Rivera.

La despedida de Carlos Rivera

Al cumplir las dos horas de espectáculo sin interrupciones, salvo las de cambio de vestuario que eran cuestión de pocos minutos, Carlos Rivera se despidió del público de Buenos Aires que se negó rotundamente a dejarlo ir y permaneció de pie, aplaudiendo y gritando a viva voz pidiendo que vuelva al escenario.

Como era de esperarse, Carlos Rivera regresó y se paró frente a su gente que lo ovacionó durante varios minutos cantando su nombre a coro. Sin dudas la conexión del artista mexicano y el público argentino es única y muy cercana, el cariño mutuo se palpaba en el aire.

Una hora más le regaló Carlos Rivera a las 15 mil personas que agotaron las localidades de su segunda presentanción en el Movistar Arena de Buenos Aires. En ese momento interpretó "Te Esperaba", entre otros éxitos que no podían faltar en esta noche especial. Antes de despedirse, el compositor expresó: "Tu Argentina mereces que te pasen solo cosas buenas, porque eres gente buena y el público más generoso". De esa forma dejó en evidencia el inmenso amor que siente por nuestro país que siempre lo recibe con los brazos abiertos.

Carlos Rivera.

Mañana, domingo 26 de noviembre, se presentará en Córdoba y el martes 28 del corriente mes en Rosario.