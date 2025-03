Con la abrupta decisión de El Trece de terminar el ciclo que tenía a Carmen Barbieri como protagonista, la ex vedette se sinceró ante las cámaras. En diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la conductora apuntó contra su antiguo canal por el fin de "Mañanísima".

La madre de Fede Bal, a pesar de que previamente ya alzó su voz respecto a la decisión de la emisora de no continuar con su programa, este martes nuevamente explayó sus descontentos en Intrusos.

Qué dijo Carmen Barbieri por el fin de "Mañanísima"

El pasado viernes 7 de marzo tuvo lugar el último programa de “Mañanísima”, el ciclo presidido por Carmen Barbieri dedicado a la actualidad y el espectáculo. La mediática, sin embargo, este martes les dedicó sus palabras a los conductores de Intrusos para explicitar qué fue lo que siente respecto a lo que ocurrió. "Vengo a hablar con el Chato Prada", comenzó diciendo.

La conversación se centró en su pasado reciente con el fin del programa al que asistían Estefi Berardi, Majo Martino, Lucas Bertero y Federico Seeber como panelistas. “Irse de un lugar duele la panza, sentís esas mariposas como cuando te enamoras y cuando te desenamoras”, comenzó desentrañando la artista sobre el final de un ciclo que logró llevarla a grandes momentos de felicidad.

“Fue sorpresivo, de golpe. No pude preparar nada, estoy sin trabajo. Estoy sin trabajo en la televisión, tengo shows”, explicó la actriz argentina. “Estaba casi segura que este año iba a estar en el canal por eso dejé todo. Es más, todo lo que me proponían yo decía ‘No puedo, tengo “Mañanísima”’. Pero no me quedé mal”, continuó su descargo la figura.

“Desde la panza de mi mamá soy de este ambiente, yo sé que es así. Un día tenes mucho trabajo, otro día no tenes nada. Me tendrían que haber dicho que en el verano terminaba el programa, entonces yo podría haber decidido…”, apuntó filosa la presentadora. Además, su programa vio la luz en agosto de 2021 en Ciudad Magazine, y luego se mantuvo vigente cambiando de emisora hasta este verano 2025.

