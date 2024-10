Majo Martino y Lucas "Locho" Loccisano llevan un año separados. En octubre de 2023 habían anunciado que su vínculo terminaba, lo que sorprendió mucho a sus seguidores. La periodista y el cantante dijeron, en ese entonces, que fue una decisión de mutuo acuerdo por el desgaste de la relación; el comunicado también lo contemplaron entre ellos.

Más específicamente, el 19 de octubre de 2023, Majo y Locho anunciaban su separación. El cantante había dicho: "Nos seguimos amando y respetando como el primer día. La verdad es que es la primera vez que una separación es tan madura en mi vida, entonces eso lo hace un poco más fácil todo. Pero es una separación".

En su momento, a Locho le habían consultado si había chances de una reconciliación y el cantante respondió, en ese entonces: "No leo el futuro, pero creo que no. Nos separamos hablando, súper charlado todo. No es que fue de un día para el otro, una pelea y ahora me sorprende esto".

Nadie hubiera pensado que, un año después, se estaría hablando de una posible reconciliación entre Locho y Majo. Esta información la dieron este viernes 25 de octubre en LAM, la periodista Julieta Argenta tiró la bomba al final del programa y mostró imágenes de la periodista y el cantante juntos en un evento.

Majo Martino y Locho Loccisiano estarían nuevamente juntos

Aparecieron detalles que podrían afirmar una reconciliación entre Majo Martino y Locho Loccisiano. En LAM mostraron las imágenes del reencuentro de la expareja en un evento. "Compartieron un evento ayer por la noche", comenzó diciendo Julieta Argenta, quien trajo la información, mientras miraban los videos de la periodista y el cantante juntos.

En los videos se los podía ver abrazados y muy juntos, la periodista siguió contando detalles sobre esta posible reconciliación: "Él está intentando, o al menos le está escribiendo muy seguido a Majo".

Pero habría algo que complicaría que Majo y Locho vuelvan a estar juntos, "Lo que pasa en esta pareja es que él es muy inmaduro, ósea, él es muy del boliche. Es una personalidad que le gusta salir y demás, muchas veces no se complementan", explicó Julieta Argenta.

Aunque los dos estén solteros parece que están en dos momentos distintos de su vida y eso no ayuda a que exista la reconciliación. Pero si nos basamos en la relación que tuvieron, en que terminaron en buenos términos y que él estuvo al pie del cañón para Majo cuando le diagnosticaron cáncer de mama, podemos llegar a pensar que ese amor sigue intacto y que este acercamiento puede terminar en un nuevo vínculo entre Majo Martino y Locho Loccisiano.

