Carmen Barbieri explicó este martes por qué Morena Rial no será panelista de “Mañanísima”. Luego de un mano a mano en el que la hija de Jorge Rial habló por primera vez sobre su detención, la conductora la invitó a sumarse como panelista en su ciclo. Sin embargo, este martes Morena brilló por su ausencia, y Barbieri aprovechó para aclarar en vivo los motivos de su decisión.

Morena Rial pasó 10 días encarcelada tras ser acusada de participar en un robo en una casa de Villa Adelina, San Isidro. Desde su excarcelación, había evitado hablar con la prensa sobre la causa judicial que enfrenta, por lo que sorprendió su aparición este lunes en “Mañanísima” (El Trece), donde debutó como panelista en el lugar que ocupaba Estefi Berardi. La idea inicial era que continuara en ese rol durante toda la semana.

Carmen Barbieri explicó por qué Morena Rial no será panelista de Mañanísima

“Hoy no está Morena Rial. Ayer dijimos que iba a estar. Hicimos una muy buena nota porque es una voz muy buscada. La gente la quería escuchar. No me importa el rating. No lo hicimos por eso”, explicó Barbieri al inicio del programa. Sin embargo, reveló que fue ella quien decidió que Morena no volviera al ciclo: “Me pareció que ya estaba bien con una sola nota. Va a volver, quizás, en otro programa porque yo ya termino. Pero hubo mucha gente que opinó, a favor y en contra de que se le dé un trabajo”.

La inclusión de la hija de Jorge Rial como panelista en el programa generó una fuerte polémica, ya que la joven enfrenta una causa judicial por robo y se encuentra en libertad condicional. Sobre esto, Barbieri fue clara: “Ella cometió un error. Es muy duro que entren a tu casa y te roben. Es muy malo. Está mal. Es un delito. Pero nosotros no somos la Justicia, y la Justicia le dio la libertad”.

Morena Rial en el programa de Carmen Barbieri.

La conductora de “Mañanísima” también defendió su postura de brindarle una oportunidad a Morena: “Fuimos criticados y está bien. Yo me banco las críticas y está todo bárbaro. No estoy a favor de la delincuencia ni con lo que hizo Morena, pero sí estoy a favor de volver a integrar en la sociedad a una persona que comete errores”.

Además confesó: "No dormí en toda la noche. Volví a ver el programa y fue muy buen programa. La respeté, la traté bien, quién soy yo para acusarla y acribillarla. El tema de darle trabajo fue más que nada incentivarla... nadie acá le dio un contrato".

Carmen Barbieri explicó el motivo por el que Morena Rial no será panelista.

Finalmente, Barbieri aseguró que su decisión de no continuar con Morena como panelista no fue por las críticas, sino por una cuestión personal: “Hoy no está porque yo lo decidí. Yo no soy nadie para juzgarla, y el tema de darle trabajo fue para incentivarla. La verdad, no vino por mí, y no por las críticas, porque me ha matado mucha gente... Pero dije que no”.

De esta manera, Carmen Barbieri explicó por qué Morena Rial no será panelista de su programa y cerró un capítulo polémico. Además, dejó en claro que, aunque no avala las acciones de Morena, apuesta a su reinserción en la sociedad.